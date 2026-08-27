Agosto liquida regresa a Punto Farma con descuentos de hasta 70%

Durante cinco días, los clientes podrán acceder a descuentos de hasta 70% en productos seleccionados de cuidado personal y hasta 60% en dermocosmética, perfumería, vitaminas y suplementos, cuidado capilar y cuidado del bebé.

Además, los clientes podrán acceder a beneficios exclusivos.

Hoy, Punto Farma brinda 10% de reintegro pagando con QR de Tigo Money desde la aplicación.

El tope de compra es de G. 200.000.

Varias ofertas durante estos días

Mañana, viernes 28 de agosto, se podrá aprovechar hasta 10 cuotas sin intereses con las tarjetas de crédito Itaú y, pagando con American Express, se obtendrá 5% adicional de descuento.

Esta promo es válida en productos seleccionados, pagando vía QR, Apple Pay o Google Pay.

No aplica a medicamentos.

La promoción está disponible en todas las sucursales de Punto Farma a nivel país y también a través de los diferentes canales de venta, en la web www.puntofarma.com.py, la app Punto Farma y el servicio de delivery, llamando al 61 61 000.

Promoción válida con todos los métodos de pago

Con esta nueva edición de Agosto liquida, Punto Farma reafirma su compromiso de ofrecer a sus clientes más oportunidades para acceder a sus productos favoritos y cuidar su economía.

“Del 27 al 31 de agosto, ahorrar es más fácil en Punto Farma”, invitan desde la empresa.