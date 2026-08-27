Club Sajonia celebra 105 años renovándose para sus socios

La actual administración impulsa una gestión seria y transparente, orientada a fortalecer cada área del club, modernizar sus servicios y concretar mejoras que beneficien directamente a los socios.

Entre las principales obras se encuentra el nuevo sauna de damas, spa y peluquería, un espacio de aproximadamente 389 m² que representa una inversión de G. 2.042.534.045, financiada íntegramente con recursos propios.

También avanza la planificación del cerramiento del polideportivo, con una inversión estimada en G. 2.600 millones, que permitirá aprovechar este espacio durante todo el año para competencias, encuentros y actividades sociales.

A estas inversiones se suma la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para optimizar los procesos administrativos, agilizar la atención y fortalecer la gestión interna.

“El mayor desafío es seguir creciendo sin perder nuestra identidad, mantener una administración eficiente y garantizar la sostenibilidad financiera del club”, manifiesta Ortiz.

El actual presidente proyecta un Sajonia cada vez más moderno, inclusivo y competitivo, manteniendo los valores que han caracterizado a la institución durante más de un siglo.