Empresariales
27 de agosto de 2026 a la - 01:00

GNB presenta Cyberseguro, protección para el mundo digital

Presentación del nuevo servicio de Banco GNB.
Presentación del nuevo servicio de Banco GNB.Gustavo Machado

Banco GNB lanzó Cyberseguro, una solución pensada para brindar mayor tranquilidad, acompañar y proteger a sus clientes en un entorno cada vez más digital.

Por ABC Color

Es un hecho que la tecnología forma parte de la vida de las personas facilitando la manera en la que se comunican, realizan sus compras y gestionan sus finanzas.

En ese contexto, donde la era digital ocupa cada vez más espacio, los clientes valoran herramientas que les permiten desenvolverse con confianza, respaldo y una conexión genuina.

Por eso, Banco GNB pone a disposición este seguro diseñado específicamente para otorgar cobertura ante: delitos cibernéticos, fraudes electrónicos y robo de identidad y otras amenazas en línea.

Este producto cuenta con líneas de contacto para interacción con el personal de forma directa, con una atención robusta e inmediata con ejecutivos especializados ante ciberataques, mediante el respaldo de la Aseguradora AESA (Aseguradora del Este SA) y con servicios de asistencia a cargo de Cyberassist, garantizando acompañamiento a los clientes ante cualquier eventualidad relacionada con su seguridad digital.

Los clientes interesados en contratar Cyberseguro pueden hacerlo de manera ágil y sencilla a través de la banca móvil o banca web de Banco GNB, sin necesidad de trámites presenciales.

Con esta iniciativa, Banco GNB, a través de su corredora de Seguros Verdes, sigue construyendo soluciones innovadoras que aportan un valor diferencial a sus clientes, ofreciéndoles herramientas concretas que permitan vivir experiencias significativas con mayor tranquilidad y seguridad por medio de un servicio de calidad en el mundo online.

Más datos en cyberassit.com y al 021 4176000.