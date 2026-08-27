Referentes mundiales de Oracle en la Americana

Como Academic Partner y sede oficial del evento, la Universidad Americana puso a disposición sus instalaciones para el desarrollo de esta jornada, que reunió a especialistas nacionales e internacionales del ecosistema Oracle.

Esta edición tiene un significado especial: marca los 10 años del Oracle Users Group Paraguay (OUGPY), organizador del evento, y una década de encuentros ininterrumpidos que acercan al país conocimiento y referentes internacionales del ecosistema Oracle. OCT26 reunió a más de 20 especialistas provenientes de Australia, Alemania, Suiza, Israel, Países Bajos, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay, en una programación simultánea en cinco salas dentro del campus de la Americana.