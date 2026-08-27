Empresariales
27 de agosto de 2026 a la - 01:00

Referentes mundiales de Oracle en la Americana

Activa participación en la Universidad Americana.
Activa participación en la Universidad Americana.Pedro González

La Universidad Americana abrió sus puertas para recibir al Oracle Community Tour Paraguay 2026 (OCT26), consolidando su rol como espacio de encuentro para la comunidad tecnológica internacional y reafirmando su compromiso con la vinculación entre la academia y el sector productivo.

Por ABC Color

Como Academic Partner y sede oficial del evento, la Universidad Americana puso a disposición sus instalaciones para el desarrollo de esta jornada, que reunió a especialistas nacionales e internacionales del ecosistema Oracle.

Esta edición tiene un significado especial: marca los 10 años del Oracle Users Group Paraguay (OUGPY), organizador del evento, y una década de encuentros ininterrumpidos que acercan al país conocimiento y referentes internacionales del ecosistema Oracle. OCT26 reunió a más de 20 especialistas provenientes de Australia, Alemania, Suiza, Israel, Países Bajos, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay, en una programación simultánea en cinco salas dentro del campus de la Americana.