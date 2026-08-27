Empresariales
27 de agosto de 2026 a la - 01:00

Shopping Day vuelve al país este fin de semana

Lanzamiento oficial del Shopping Day.
Lanzamiento oficial del Shopping Day.Heber Gabriel Carballo

La Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy) anunció la realización del Shopping Day 2026, que se llevará a cabo los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto, en todos los centros comerciales adheridos de Asunción, Gran Asunción, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero y Encarnación.

Por ABC Color

Este evento ya consolidado en el calendario nacional convertirá a los shoppings participantes en epicentros de compras y entretenimiento, ofreciendo descuentos agresivos y promociones especiales con un enfoque festivo y familiar.

Una de las principales fortalezas de esta edición es el apoyo de las más importantes entidades bancarias y financieras, que ofrecerán beneficios exclusivos para sus tarjeta habientes, incentivando aún más el consumo en los variados rubros presentes durante estos tres días.

Por otro lado, el Shopping Day fue declarado de interés turístico nacional, debido al impacto que tiene el comercio en el país y más aún siendo los anfitriones del Rally Mundial.