Books reinauguró local del Shopping Mariscal

Con un aspecto renovado, moderno y práctico, Books abrió nuevamente sus puertas en la planta baja del bloque A del Shopping Mariscal. Rodeada de arte y cafeterías, la renovada sucursal de la librería busca convertirse en punto de encuentro para los amantes de la lectura.

Por ello, la reinauguración del espacio se desarrolló con un conversatorio acerca del nuevo libro de Jorge Mendelzon, “De pie. Palabras para sostener el alma”, en el cual se aborda la historia, reflexiones y aprendizajes del autor durante los últimos 15 meses de su tratamiento luchando contra la sinovitis vinodular pigmentada, la cual padece en su rodilla derecha desde hace más de dos décadas.

Los presentes en el evento tuvieron la oportunidad de hacer preguntas al autor y conocer el trasfondo social de la obra, ya que la totalidad de los fondos recaudados con la venta de los libros será donada a una organización que permitirá otorgar prótesis gratuitas de pierna con el fin de que más personas puedan estar “De pie”.