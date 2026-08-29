Chacomer Automotores: JMC lanzó la nueva Grand Avenue

Este modelo llega para marcar una nueva etapa en la marca, combinando un diseño robusto y elegante, tecnología avanzada, máximo confort y versatilidad para una conducción más eficiente, segura y dinámica en la ciudad o en los caminos más difíciles.

Con una máscara frontal imponente y una amplia parrilla que refleja su naturaleza fuerte, resistente y duradera, la nueva Grand Avenue redefine la experiencia de conducción todo terreno.

Bajo el capó, incorpora el potente motor diésel Ford Puma 2.3 L, acoplado a una transmisión automática ZF de ocho velocidades y tracción 4x4, capaz de desarrollar 177 HP y un torque máximo de 450 Nm.

A esto se suma una capacidad de carga de hasta 1 tonelada y una capacidad de arrastre de hasta 3,5 toneladas, posicionándola como una herramienta ideal tanto para el trabajo pesado como para la aventura.

En el interior, ofrece una cabina amplia y con tecnología de punta.

Entre sus principales atributos de confort y conectividad, incorpora asientos de cuero, volante multifunción, cuadro de instrumentos digital TFT/ LCD de hasta 10,3 pulgadas y pantalla táctil multimedia de hasta 11 pulgadas giratoria de izquierda a derecha en su versión full, con vinculación para Android Auto y Apple CarPlay.

El vehículo viene en dos versiones: Grand Avenue y Grand Avenue Off Road.

Las personas interesadas en conocer más detalles pueden visitar los showrooms de la marca o visitar las redes sociales de @jmcpickuppy