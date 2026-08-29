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29 de agosto de 2026 a la - 01:00

Chacomer Automotores: JMC lanzó la nueva Grand Avenue

Nuevas JMC Grand Avenue.
Nuevas JMC Grand Avenue.Pedro Gonzalez

JMC, representada por Chacomer Automotores, anunció el lanzamiento oficial de la nueva JMC Grand Avenue en Paraguay, la pick-up 4x4 más grande de su segmento con una longitud de hasta 5,53 metros y una distancia entre ejes de 3,27 metros.

Por ABC Color

Este modelo llega para marcar una nueva etapa en la marca, combinando un diseño robusto y elegante, tecnología avanzada, máximo confort y versatilidad para una conducción más eficiente, segura y dinámica en la ciudad o en los caminos más difíciles.

Con una máscara frontal imponente y una amplia parrilla que refleja su naturaleza fuerte, resistente y duradera, la nueva Grand Avenue redefine la experiencia de conducción todo terreno.

Bajo el capó, incorpora el potente motor diésel Ford Puma 2.3 L, acoplado a una transmisión automática ZF de ocho velocidades y tracción 4x4, capaz de desarrollar 177 HP y un torque máximo de 450 Nm.

A esto se suma una capacidad de carga de hasta 1 tonelada y una capacidad de arrastre de hasta 3,5 toneladas, posicionándola como una herramienta ideal tanto para el trabajo pesado como para la aventura.

En el interior, ofrece una cabina amplia y con tecnología de punta.

Entre sus principales atributos de confort y conectividad, incorpora asientos de cuero, volante multifunción, cuadro de instrumentos digital TFT/ LCD de hasta 10,3 pulgadas y pantalla táctil multimedia de hasta 11 pulgadas giratoria de izquierda a derecha en su versión full, con vinculación para Android Auto y Apple CarPlay.

El vehículo viene en dos versiones: Grand Avenue y Grand Avenue Off Road.

Las personas interesadas en conocer más detalles pueden visitar los showrooms de la marca o visitar las redes sociales de @jmcpickuppy