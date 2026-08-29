Petrobras invita a vivir la pasión del rally con promo

En el marco de la Promo Rally 2026, el pasado jueves realizó una nueva edición de su Circuito de Descuentos, con un 30% off en combustibles a través de Petrobras Premmia.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que Petrobras impulsa para acercar a sus clientes a la emoción del rally, ofreciendo beneficios concretos en uno de los momentos más esperados por los fanáticos del automovilismo.

Además del ahorro inmediato, las cargas realizadas durante ese día permitieron seguir acumulando chances dentro de la Promo Rally 2026, una campaña que sorteará una Toyota Fortuner SRV 0 km y un Toyota GR Yaris 0 km, además de vales de combustible y experiencias exclusivas vinculadas al mundo motor.

La promoción está vigente hasta el 21 de noviembre y permite participar con compras desde G. 200.000 en combustibles y lubricantes seleccionados.