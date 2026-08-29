Punto Farma y Unicef renuevan su alianza

Este convenio une esfuerzos para impulsar iniciativas conjuntas que favorezcan el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia en el país, destacando el importante papel que desempeña el sector privado en la generación de impactos duraderos para la infancia.

La renovación de esta alianza consolida una trayectoria de trabajo conjunto, ya que ambas organizaciones han movilizado recursos y promovido la colaboración de la ciudadanía para fortalecer programas en favor de la infancia y la adolescencia desde el 2023.

El acuerdo contempla campañas de comunicación y de recaudación de fondos. Entre las acciones, se realizó el Día “D” el miércoles último en las 826 sucursales de Punto Farma. Un porcentaje de lo recaudado será destinado a programas para mejorar el aprendizaje y la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes.