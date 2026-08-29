Tienda Naranja de Banco Itaú se suma al “Agosto liquida 2026”

Los usuarios acceden a descuentos de hasta el 70% en categorías como tecnología, electrodomésticos, hogar, belleza, deportes y mucho más, de la mano de los principales sellers del mercado paraguayo.

Además de los precios especiales vigentes durante la fecha, los clientes del Banco Itaú contarán con beneficios exclusivos, con el 15% de reintegro con tope de devolución de G. 350.000 por cuenta/tarjeta y la posibilidad de financiar sus compras en hasta 18 cuotas sin intereses, eligiendo la cantidad de cuotas al momento de la compra.

Compromiso con la experiencia de compra digital

La participación en el Agosto liquida refuerza el compromiso de Tienda Naranja e Itaú con la digitalización del comercio y la mejora de la experiencia del cliente en el entorno online, impulsando alternativas ágiles, convenientes y seguras de compra.

Su objetivo es ofrecer a los clientes una experiencia de compra completa, con descuentos reales y beneficios financieros que les permitan acceder a los mejores productos del mercado.

Acompañar un evento como el Agosto liquida con beneficios exclusivos de Itaú es una oportunidad para seguir promoviendo el crecimiento del comercio electrónico en Paraguay.

Tienda Naranja reúne una amplia variedad de productos y marcas, facilitando a los consumidores paraguayos el acceso a propuestas de diferentes categorías desde un mismo espacio digital.

La plataforma busca combinar variedad, precios competitivos y facilidades de pago, acompañando los nuevos hábitos de consumo y las necesidades de quienes prefieren realizar sus compras de manera online.