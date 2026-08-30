La Consolidada: 65 años construyendo confianza y futuro

Desde 1961, la compañía trabaja para mantenerse a la vanguardia y contribuir al desarrollo de la actividad aseguradora en Paraguay.

Durante estas seis décadas y media, generaciones de asegurados, colaboradores, agentes y aliados estratégicos fueron parte de una historia marcada por el crecimiento y la innovación.

La confianza de sus clientes ha sido fundamental para fortalecer su posicionamiento entre las principales compañías aseguradoras del país.

Innovación al servicio de los asegurados

La Consolidada apuesta a la transformación tecnológica y a la digitalización para agilizar procesos y mejorar la experiencia de sus clientes y agentes.

La integración de plataformas permite facilitar la cotización, emisión y seguimiento de siniestros en tiempo real, ofreciendo respuestas más rápidas y una atención cercana.

Personas que construyen la historia

La compañía reconoce especialmente a sus colaboradores, agentes, corredores, brokers y reaseguradoras, cuyo compromiso y profesionalismo han sido claves para alcanzar estos 65 años de trayectoria.

En este aniversario, La Consolidada renueva su compromiso de seguir innovando, creciendo y brindando la solvencia y calidez que la han caracterizado, mirando hacia el futuro junto a sus asegurados y aliados estratégicos.