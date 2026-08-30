Empresariales
30 de agosto de 2026 a la - 01:00

La Consolidada: 65 años construyendo confianza y futuro

Plana directiva de La Consolidada, que conmemora 65 años de trayectoria.
Plana directiva de La Consolidada, que conmemora 65 años de trayectoria.

Una trayectoria de solidez, innovación y compromiso con sus asegurados La Consolidada celebra 65 años de vida institucional, reafirmando una trayectoria basada en la confianza, la solidez y el compromiso con sus asegurados.

Por ABC Color

Desde 1961, la compañía trabaja para mantenerse a la vanguardia y contribuir al desarrollo de la actividad aseguradora en Paraguay.

Durante estas seis décadas y media, generaciones de asegurados, colaboradores, agentes y aliados estratégicos fueron parte de una historia marcada por el crecimiento y la innovación.

La confianza de sus clientes ha sido fundamental para fortalecer su posicionamiento entre las principales compañías aseguradoras del país.

Innovación al servicio de los asegurados

La Consolidada apuesta a la transformación tecnológica y a la digitalización para agilizar procesos y mejorar la experiencia de sus clientes y agentes.

Los directivos agradecen especialmente a los colaboradores y ex funcionarios de La Consolidada.
Los directivos agradecen especialmente a los colaboradores y ex funcionarios de La Consolidada.

La integración de plataformas permite facilitar la cotización, emisión y seguimiento de siniestros en tiempo real, ofreciendo respuestas más rápidas y una atención cercana.

Personas que construyen la historia

La compañía reconoce especialmente a sus colaboradores, agentes, corredores, brokers y reaseguradoras, cuyo compromiso y profesionalismo han sido claves para alcanzar estos 65 años de trayectoria.

Mujer de cabello rubio y blazer negro sonríe con confianza, de pie frente a un fondo urbano con edificios.
Yael Delgadillo, gerente general de La Consolidada.

En este aniversario, La Consolidada renueva su compromiso de seguir innovando, creciendo y brindando la solvencia y calidez que la han caracterizado, mirando hacia el futuro junto a sus asegurados y aliados estratégicos.