Coca-Cola lanza “El mundo puede esperar”

La campaña invita a las personas a dejar de lado las distracciones cotidianas y a reconectar alrededor de la mesa, donde la comida y Coca-Cola unen a la gente.

En toda América Latina, donde compartir comidas es una tradición cultural profundamente arraigada, la campaña refuerza el papel histórico de Coca-Cola de reunir a las personas y crear oportunidades para una conexión auténtica.

Inspirada por la realidad de que hoy en día las personas deben equilibrar constantemente responsabilidades, notificaciones y agendas apretadas, la campaña celebra la importancia de dedicar tiempo intencionalmente a los momentos que realmente importan.