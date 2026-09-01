Empresariales
01 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Coca-Cola lanza “El mundo puede esperar”

Coca-Cola invita a disfrutar de una comida en familia.
Coca-Cola invita a disfrutar de una comida en familia.GENTILEZA

Coca-Cola Company reveló “El mundo puede esperar”, la nueva campaña global de Coca-Cola diseñada para celebrar la importancia de dedicar tiempo para las comidas compartidas y momentos significativos con las personas más importantes, reconociendo que, en el mundo acelerado actual, vivimos equilibrando constantemente nuestras responsabilidades.

Por ABC Color

La campaña invita a las personas a dejar de lado las distracciones cotidianas y a reconectar alrededor de la mesa, donde la comida y Coca-Cola unen a la gente.

En toda América Latina, donde compartir comidas es una tradición cultural profundamente arraigada, la campaña refuerza el papel histórico de Coca-Cola de reunir a las personas y crear oportunidades para una conexión auténtica.

Inspirada por la realidad de que hoy en día las personas deben equilibrar constantemente responsabilidades, notificaciones y agendas apretadas, la campaña celebra la importancia de dedicar tiempo intencionalmente a los momentos que realmente importan.