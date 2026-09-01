Somospar reunirá nuevamente a mujeres líderes en su V edición

Las postulaciones están abiertas y la participación es gratuita.
Mujeres mayores de edad interesadas en potenciar su perfil profesional podrán postularse a Círculos de Liderazgo o Mentorías a través de somospar.com.py y conocer todas las novedades en @somospar.py en Instagram y Facebook.
El programa mantendrá sus espacios de formación en Asunción y Ciudad del Este, a la que llegó por primera vez el año pasado y donde volverá a desarrollarse este año tras el éxito de la primera experiencia.
En la capital, los círculos contarán con 150 cupos, mientras que en Ciudad del Este habrá lugar para 80 mujeres.
La propuesta contempla cuatro sesiones en formato híbrido, con una apertura y un cierre presencial.
A esta propuesta se suman las Mentorías, desarrolladas con el apoyo de JOBS, que acompañarán a hasta 100 mujeres durante dos meses.
Cada participante seleccionada será vinculada con una mentora para atravesar un proceso de acompañamiento individual, intercambio de experiencias y desarrollo de herramientas para avanzar en sus objetivos profesionales.
En esta V edición regresa Protagonistas, con una experiencia en la Fábrica de la felicidad de Coca-Cola Paresa para entre 30 y 40 mujeres líderes.
Somospar es impulsada por Cervepar en alianza con Itaú, Coca-Cola Paresa como coorganizador y Equifax como partner.