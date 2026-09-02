Siegfried presenta nueva alternativa basada en ka’a he’ê

La actividad incluyó una conferencia científica sobre los beneficios de esta planta en el control glucémico, a cargo del Dr. Miguel Campuzano, doctor en Ciencias Farmacéuticas y profesor emérito de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA.

El producto contiene 250 mg de polvo de hojas desecadas de stevia por comprimido y se presenta en cajas de 30 unidades. Según la información proporcionada por la compañía, Berdiana Clásica está orientada como auxiliar para regular los niveles de glucosa y también contempla beneficios vinculados con la digestión y el alivio de la acidez estomacal. La elaboración está a cargo de Laboratorios Almos, integrante de Corporación Siegfried Paraguay, que mantiene una planta industrial en Ypané y oficinas administrativas en Asunción.