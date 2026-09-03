JETOUR continúa su expansión en Paraguay con la apertura de un nuevo showroom en el Mariscal

La apertura de este nuevo espacio responde al objetivo de JETOUR de estar cada vez más cerca de sus clientes y potenciales compradores, facilitando el acceso a la marca en uno de los principales puntos comerciales de Asunción y ofreciendo una experiencia cercana, moderna y orientada a conocer de primera mano su propuesta de movilidad.

En el nuevo showroom, los visitantes podrán descubrir el portafolio de vehículos JETOUR disponible en Paraguay, conocer sus principales atributos de diseño, tecnología, seguridad, confort y performance, además de recibir asesoramiento personalizado por parte del equipo comercial de la marca.

Esta nueva apertura forma parte de la estrategia de crecimiento sostenido que JETOUR viene desarrollando en Paraguay, ampliando progresivamente sus puntos de contacto con los consumidores y fortaleciendo su presencia en ubicaciones estratégicas del país.

Santa Rosa Paraguay, representante oficial de JETOUR en el mercado local, acompaña este crecimiento con una apuesta constante por el desarrollo y posicionamiento de la marca, respaldada por su experiencia en el sector automotor y una estructura enfocada en brindar una atención integral a los clientes.

La llegada al Mariscal refleja además la evolución que JETOUR viene experimentando en el país, impulsada por una propuesta de productos que combina diseño, innovación, tecnología y versatilidad para diferentes estilos de vida.

Con este quinto showroom, JETOUR reafirma su compromiso de continuar expandiendo su red en Paraguay, acercando su gama de vehículos a nuevos públicos y fortaleciendo cada vez más la relación entre la marca y los consumidores paraguayos.

La apertura representa un nuevo hito para JETOUR y Santa Rosa Paraguay, que continuarán trabajando en conjunto para consolidar el crecimiento de la marca y ofrecer nuevas experiencias, productos y servicios a sus clientes en todo el país.