Más de 40 empresarios paraguayos participaron de una Misión ejecutiva en Uruguay

Más de 40 empresarios y líderes de empresas paraguayas participaron de una Misión Ejecutiva del Club de Ejecutivos del Paraguay en Uruguay, encabezada por su presidente, Laura Ramos, y el líder del Comité de Hub de Inversiones y Negocios Internacionales, Matías Ordeix.

La iniciativa tuvo como propósito generar conexiones directas con empresarios e instituciones uruguayas y conocer de primera mano modelos empresariales que están transformando distintos sectores. Durante dos jornadas, la delegación recorrió Zonamérica, el Parque de las Ciencias, CPA FERRERE y el Parque de Innovación del LATU, manteniendo encuentros con referentes de cada organización y conociendo experiencias vinculadas a negocios internacionales, ciencias de la vida, servicios profesionales, tecnología, inteligencia artificial, startups e innovación.

Más allá de las visitas, la misión puso especial énfasis en el intercambio entre empresarios paraguayos y uruguayos, generando espacios para compartir experiencias, detectar oportunidades y abrir nuevas conversaciones comerciales e institucionales.

En la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), la delegación participó de un encuentro con empresarios uruguayos y de una presentación país a cargo del ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme. La agenda también incluyó un encuentro de bienvenida auspiciado por IBF Negocios en el Hotel Cottage y una visita a Bodega Bouza, donde los participantes conocieron su modelo productivo y participaron de una experiencia de cata.

Para el Club de Ejecutivos, estas misiones representan una plataforma para que sus socios trasciendan las fronteras, conozcan nuevos mercados y construyan relaciones que puedan convertirse en negocios, alianzas y proyectos de largo plazo.