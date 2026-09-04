Empresariales
04 de septiembre de 2026 a la - 16:56

Más de 40 empresarios paraguayos participaron de una Misión ejecutiva en Uruguay

Representantes del Club de Ejecutivos del Paraguay en Uruguay.
Representantes del Club de Ejecutivos de Paraguay en Uruguay.

El Club de Ejecutivos del Paraguay llevó a una delegación de más de 40 empresarios a Uruguay para conectar con referentes del sector privado, conocer ecosistemas de negocios e identificar nuevas oportunidades de inversión, colaboración y expansión.

Por ABC Color

Más de 40 empresarios y líderes de empresas paraguayas participaron de una Misión Ejecutiva del Club de Ejecutivos del Paraguay en Uruguay, encabezada por su presidente, Laura Ramos, y el líder del Comité de Hub de Inversiones y Negocios Internacionales, Matías Ordeix.

La iniciativa tuvo como propósito generar conexiones directas con empresarios e instituciones uruguayas y conocer de primera mano modelos empresariales que están transformando distintos sectores. Durante dos jornadas, la delegación recorrió Zonamérica, el Parque de las Ciencias, CPA FERRERE y el Parque de Innovación del LATU, manteniendo encuentros con referentes de cada organización y conociendo experiencias vinculadas a negocios internacionales, ciencias de la vida, servicios profesionales, tecnología, inteligencia artificial, startups e innovación.

Más allá de las visitas, la misión puso especial énfasis en el intercambio entre empresarios paraguayos y uruguayos, generando espacios para compartir experiencias, detectar oportunidades y abrir nuevas conversaciones comerciales e institucionales.

En la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), la delegación participó de un encuentro con empresarios uruguayos y de una presentación país a cargo del ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme. La agenda también incluyó un encuentro de bienvenida auspiciado por IBF Negocios en el Hotel Cottage y una visita a Bodega Bouza, donde los participantes conocieron su modelo productivo y participaron de una experiencia de cata.

Para el Club de Ejecutivos, estas misiones representan una plataforma para que sus socios trasciendan las fronteras, conozcan nuevos mercados y construyan relaciones que puedan convertirse en negocios, alianzas y proyectos de largo plazo.