Industria Studenko dio la palada inicial de su nueva planta en Cambyretá

Industrias Studenko realizó la palada inicial de su nueva planta industrial en el distrito de Cambyretá, dando así comienzo a las obras de un predio de más de 7.000 m² que ampliará de forma significativa su capacidad productiva.

El acto contó con la participación de representantes del Ministerio de Industria y Comercio y de la Municipalidad de Encarnación, además de directivos y colaboradores de la empresa, en una jornada que combinó el trabajo con el orgullo de celebrar, este mismo mes, los 76 años de historia de la marca en la región.

“Esta nueva planta representa la apuesta más grande que hicimos en toda nuestra historia. No es solo infraestructura: es una declaración de confianza en el Paraguay, en el departamento de Itapúa y en cada uno de nuestros colaboradores”, expresó Sergio Studenko, presidente de Industrias Studenko y tercera generación al frente de la compañía.

La nueva planta permitirá además la generación de nuevos puestos de trabajo genuinos en la región, fortaleciendo la presencia industrial de la empresa en Itapúa.

Con esta nueva planta, Studenko busca responder al crecimiento sostenido de la demanda de sus productos, fortalecer su presencia en el mercado nacional y, al mismo tiempo, dar pasos firmes hacia la exportación.

La instalación, emplazada estratégicamente en Cambyretá, permitirá modernizar procesos productivos y sumar capacidad sin resignar la calidad que distingue a la marca desde sus orígenes.

Nacida como un emprendimiento familiar en Encarnación, Industrias Studenko se consolidó con los años como una de las industrias emblemáticas de Itapúa.

Esta nueva etapa reafirma el compromiso de la empresa con la región y con las nuevas generaciones que hoy continúan al frente del proyecto, mirando con confianza hacia el futuro.

Sobre Industrias Studenko

La historia de Studenko comenzó muy lejos de Paraguay, en Siberia, cuando la revolución obligó a la familia Studenko a dejarlo todo y buscar un nuevo horizonte en China.

Fue desde allá que, en 1949, don Kuprian Studenko llegó a Encarnación con un recetario de embutidos que traía consigo desde su tierra natal, y con ese legado fundó una pequeña fábrica familiar.

Hoy, 76 años después, esa pequeña fábrica es Industrias Studenko: una de las marcas más reconocidas de embutidos y fiambres del Paraguay, con presencia en distintas ciudades del país, más de 50 productos en el mercado y más de 150 colaboradores.

Actualmente se encuentra dirigida por Sergio Studenko, tercera generación de la familia fundadora.