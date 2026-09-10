Bancard presenta en Expo Capasu un ecosistema integral de soluciones para acompañar la evolución del retail

El POS Azul de Bancard es el principal protagonista de la experiencia, diseñada para adaptarse a las distintas necesidades de los comercios retail que permite concentrar múltiples alternativas de pago en un solo dispositivo.

El POS Azul acepta tarjetas de crédito y débito, billeteras electrónicas, pagos con QR (conectado con más de 95 entidades, cooperativas, billeteras), Pix, pagos en cuotas,canje de puntos, ofreciendo a los comercios mayor flexibilidad para responder a los nuevos hábitos de consumo.

Además de facilitar el cobro, el POS Azul incorpora funcionalidades que acompañan la gestión cotidiana del comercio, como anulaciones y Vuelto en efectivo, convirtiéndose en una herramienta que va más allá de la tradicional terminal de pagos.

La propuesta se complementa con otras soluciones de Bancard que buscan responder a los nuevos desafíos del retail, entre ellas Self Service, con una experiencia de POS integrado a un tótem de autoatención; el sistema Caja POS, que conecta el POS con el sistema de caja del negocio para simplificar la conciliación; e Infonet Cobranzas B2B, orientada a optimizar la gestión de cobranzas entre empresas.

En un contexto de crecimiento del comercio digital, Bancard incorpora a su propuesta en Expo Capasu soluciones que permiten a supermercados y comercios dar el salto hacia el e-commerce, ampliando sus canales de venta más allá del punto físico.

De esta manera, la compañía acompaña a los negocios en la incorporación de nuevas experiencias de compra y en la integración de los pagos digitales a sus canales online.

“El retail está evolucionando y también las necesidades de los comercios y sus consumidores. Desde Bancard queremos acompañar ese proceso con tecnología que simplifique la operación, integre distintas formas de pago y permita ofrecer experiencias de compra cada vez más ágiles y eficientes”, señala Cinthya Morales, gerente de Marketing y comunicación de Bancard.

A través de esta propuesta, Bancard reafirma su compromiso de seguir impulsando la transformación de los medios de pago en Paraguay, acompañando al comercio con soluciones que combinan innovación, seguridad, integración y eficiencia.