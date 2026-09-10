Quimfa presentó Fingrass, la innovadora propuesta terapéutica para abordar la obesidad

Bajo el concepto Algo Nuevo – Una nueva experiencia está por comenzar, el evento tuvo como eje la presentación de una nueva alternativa dentro del abordaje farmacológico de la obesidad y las enfermedades metabólicas.

La jornada permitió conocer de primera mano las características de Fingrass y generar un espacio de diálogo sobre la evolución del tratamiento de la obesidad, una enfermedad crónica que requiere un abordaje integral y sostenido.

Fingrass, una nueva alternativa

Fingrass tiene como principio activo orforglipron, un agonista oral del receptor GLP-1 de molécula pequeña y no peptídica.

Su incorporación representa una nueva propuesta dentro de una categoría terapéutica que transforma el manejo de la obesidad y las alteraciones metabólicas, con la administración por vía oral como uno de sus principales diferenciales.

Con este lanzamiento, Quimfa amplia su propuesta terapéutica y acompaña la evolución de las alternativas disponibles para profesionales de la salud y pacientes.

Una mirada científica

El encuentro contó con la presencia del Dr. Marcos Pescador, médico cirujano, especialista en Medicina Interna por la UNA de Itapúa, especialista en Diabetes por la Universidad de Córdoba, Argentina; máster en Cardiología Clínica por la Sociedad Española, Fellow del American College of Physicians y especialista en Investigación por Harvard.

El profesional estuvo a cargo de la presentación científica central de la noche, en la que abordó la evolución del tratamiento de la obesidad y el papel de las nuevas terapias orales basadas en GLP-1.

El lanzamiento de Fingrass se enmarca en la visión de Quimfa de incorporar nuevas alternativas terapéuticas y acompañar la evolución de la medicina, atendiendo las necesidades de los profesionales de la salud y los pacientes.

La presentación también formó parte de la apuesta de la compañía por impulsar soluciones innovadoras y contribuir al desarrollo del sector farmacéutico en Paraguay.