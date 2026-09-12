Empresariales
12 de septiembre de 2026 a la - 01:00

4 años en el primer lugar: Prourbe Medios consolida su liderazgo en publicidad exterior

Grupo de cinco personas en premiación, hombre con chaqueta oscura sostiene un premio junto a mujer en blusa azul y otros en traje.
Ganadores del Ranking de Marcas 2026.Gentileza

En un escenario de crecimiento y evolución de la publicidad exterior en Paraguay, Prourbe Medios vuelve a ocupar el primer lugar de su categoría en el Ranking de Marcas 2026 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. La publicidad exterior continúa consolidando su lugar dentro del ecosistema de medios en Paraguay. En ese contexto, Prourbe Medios fue reconocida, por cuarto año consecutivo, como la marca número uno en la categoría Cartelería y Publicidad Exterior, en el Ranking de Marcas de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).

Por ABC Color

La ceremonia se llevó a cabo en Talleyrand Costanera, donde se reunieron las marcas que lideran las diferentes categorías de la edición 2026.

Para Prourbe, el reconocimiento acompaña un proceso mucho más amplio: el crecimiento y la transformación de la publicidad exterior como medio, su incorporación cada vez más estratégica a los planes de comunicación de las marcas y la evolución de sus formatos, tecnología, cobertura y posibilidades de medición.

Una industria que crece

La publicidad exterior atraviesa un momento de expansión en Paraguay. De acuerdo con datos de inversión publicitaria de la APAP correspondientes a 2025, la inversión en OOH registró un crecimiento del 15%, por encima del crecimiento general del mercado publicitario.

Esta evolución refleja un medio que ya no se limita a la presencia física en las calles. La incorporación de tecnología, digitalización, datos y nuevas herramientas de planificación está ampliando las posibilidades del OOH y DOOH y fortaleciendo su participación dentro de las estrategias de comunicación.

En ese escenario, Prourbe Medios ha acompañado e impulsado la evolución de la industria, ampliando su cobertura, desarrollando nuevos formatos y apostando por la transformación digital de la publicidad exterior en Paraguay.

Actualmente, la compañía cuenta con alrededor de 1.200 espacios publicitarios y presencia en 14 departamentos del país, integrando grandes formatos, mobiliario urbano, circuitos indoor y una red de soportes digitales.

Más que una red de espacios, esta infraestructura representa un medio con capacidad de construir cobertura, frecuencia y presencia de marca en los principales puntos de circulación y encuentro de las personas.

Asistentes en traje formal celebran el Ranking de Marcas 2026, mostrando trofeos y sonrisas en un ambiente iluminado.
Prourbe se consagró mejor empresa en la categoría Cartelería y Publicidad Exterior en el Ranking de Marcas 2026.

Cuatro años liderando la categoría

El Ranking de Marcas de la CAP analiza el posicionamiento de las marcas a partir de variables como recordación, uso y preferencia, identificando aquellas que ocupan un lugar relevante en la mente y las decisiones del mercado paraguayo.

Prourbe Medios ocupa el primer lugar en Cartelería y Publicidad Exterior desde 2023 y volvió a recibir la distinción en 2026, completando cuatro años consecutivos al frente de la categoría: 2023, 2024, 2025 y 2026.

El resultado refuerza el posicionamiento alcanzado por la compañía en un momento en el que la propia categoría continúa creciendo y evolucionando.

Para Prourbe, liderar significa también asumir un rol activo en el desarrollo de la industria: impulsar nuevas posibilidades para el medio, incorporar tecnología y medición, elevar los estándares y contribuir a que la publicidad exterior siga ganando relevancia dentro del mercado publicitario nacional.

Bajo el concepto “Una vez más, la confianza suena más fuerte”, la compañía celebró este nuevo reconocimiento agradeciendo a clientes, agencias, aliados y colaboradores que forman parte de ese crecimiento. Porque detrás de cuatro años consecutivos de liderazgo hay algo que permanece: la confianza de quienes siguen eligiendo a Prourbe y apostando por la publicidad exterior.