4 años en el primer lugar: Prourbe Medios consolida su liderazgo en publicidad exterior

La ceremonia se llevó a cabo en Talleyrand Costanera, donde se reunieron las marcas que lideran las diferentes categorías de la edición 2026.

Para Prourbe, el reconocimiento acompaña un proceso mucho más amplio: el crecimiento y la transformación de la publicidad exterior como medio, su incorporación cada vez más estratégica a los planes de comunicación de las marcas y la evolución de sus formatos, tecnología, cobertura y posibilidades de medición.

Una industria que crece

La publicidad exterior atraviesa un momento de expansión en Paraguay. De acuerdo con datos de inversión publicitaria de la APAP correspondientes a 2025, la inversión en OOH registró un crecimiento del 15%, por encima del crecimiento general del mercado publicitario.

Esta evolución refleja un medio que ya no se limita a la presencia física en las calles. La incorporación de tecnología, digitalización, datos y nuevas herramientas de planificación está ampliando las posibilidades del OOH y DOOH y fortaleciendo su participación dentro de las estrategias de comunicación.

En ese escenario, Prourbe Medios ha acompañado e impulsado la evolución de la industria, ampliando su cobertura, desarrollando nuevos formatos y apostando por la transformación digital de la publicidad exterior en Paraguay.

Actualmente, la compañía cuenta con alrededor de 1.200 espacios publicitarios y presencia en 14 departamentos del país, integrando grandes formatos, mobiliario urbano, circuitos indoor y una red de soportes digitales.

Más que una red de espacios, esta infraestructura representa un medio con capacidad de construir cobertura, frecuencia y presencia de marca en los principales puntos de circulación y encuentro de las personas.

Cuatro años liderando la categoría

El Ranking de Marcas de la CAP analiza el posicionamiento de las marcas a partir de variables como recordación, uso y preferencia, identificando aquellas que ocupan un lugar relevante en la mente y las decisiones del mercado paraguayo.

Prourbe Medios ocupa el primer lugar en Cartelería y Publicidad Exterior desde 2023 y volvió a recibir la distinción en 2026, completando cuatro años consecutivos al frente de la categoría: 2023, 2024, 2025 y 2026.

El resultado refuerza el posicionamiento alcanzado por la compañía en un momento en el que la propia categoría continúa creciendo y evolucionando.

Para Prourbe, liderar significa también asumir un rol activo en el desarrollo de la industria: impulsar nuevas posibilidades para el medio, incorporar tecnología y medición, elevar los estándares y contribuir a que la publicidad exterior siga ganando relevancia dentro del mercado publicitario nacional.

Bajo el concepto “Una vez más, la confianza suena más fuerte”, la compañía celebró este nuevo reconocimiento agradeciendo a clientes, agencias, aliados y colaboradores que forman parte de ese crecimiento. Porque detrás de cuatro años consecutivos de liderazgo hay algo que permanece: la confianza de quienes siguen eligiendo a Prourbe y apostando por la publicidad exterior.