Arcoiris marca presencia en la Expo Capasu 2026

La marca preparó distintas activaciones en su stand, con degustaciones, juegos y premios, además de espacios destinados al encuentro con consumidores y medios de comunicación.

La agenda gastronómica comenzó el jueves 10, con la preparación de un sándwich de carne desmechada a cargo de Gabriel Franco, Lizzi Piñánez y Guido Penayo, quienes utilizaron productos Arcoiris para desarrollar la propuesta. La experiencia permitió mostrar en vivo la versatilidad de la marca y compartir la preparación con los asistentes.

El viernes 11, la propuesta continuó con las parrillitas premium de Asado Benítez, elaboradas especialmente para los visitantes de la exposición.

La jornada también contempló la ceremonia de premiación a las marcas participantes, instancia especialmente significativa para Arcoiris, que cada año busca destacarse entre las empresas reconocidas.