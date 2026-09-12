Banco Atlas, comprometido con las mipymes del Agroshopping

Así, el banco busca reducir barreras para la gestión cotidiana de los negocios y ampliar las posibilidades de venta de pequeños productores y emprendedores.

La iniciativa forma parte de una visión de sostenibilidad integrada al negocio, desde la cual el banco busca generar valor no solo a través de sus productos y servicios financieros, sino también contribuyendo al desarrollo económico de las comunidades y de los distintos actores que forman parte de su cadena de valor.

“Este tipo de acciones reflejan un compromiso de largo plazo: no se trata solo de dar acceso a herramientas financieras, sino de construir junto a las comunidades donde operamos”, expresó Betharran Florentín, jefa de Sostenibilidad y Cultura de Banco Atlas, con más de 247.000 clientes y una cartera diversificada.

Este proyecto combina capacidades financieras, tecnológicas y comerciales para responder a necesidades concretas de los pequeños negocios y va en línea con un modelo de banca cercana, comprometida con el desarrollo local, además de reflejar la importancia de las alianzas entre distintos actores para ampliar el impacto.

Entre los beneficios vigentes, todos los martes los clientes con tarjetas de crédito Atlas acceden a un reintegro en stands adheridos del Agroshopping.

Para conocer más sobre esta y otras iniciativas del Banco Atlas se puede ingresar a www.bancoatlas.com.py o en RRSS @banco_atlas.