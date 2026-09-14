Banco Atlas emite el primer CDA digital del Paraguay

Este avance busca simplificar la experiencia de los clientes, optimizar los procesos asociados a la gestión del producto y reducir el uso de recursos, contribuyendo a una operación cada vez más ágil y sostenible.

El CDA digital implica la emisión del certificado y sus respectivos cupones de interés exclusivamente en formato electrónico. De esta manera, los clientes ya no necesitarán retirar, resguardar ni presentar documentos físicos al momento de realizar las gestiones correspondientes o efectuar el cobro.

La incorporación de este formato representa una evolución en la gestión del producto, al facilitar su administración para los clientes y, al mismo tiempo, generar mayor eficiencia en los procesos internos asociados a la emisión y resguardo de estos instrumentos.

Durante una primera etapa, las emisiones físicas y digitales convivirán como parte de un período de transición, con el objetivo de impulsar progresivamente la adopción del nuevo formato.

La iniciativa también contribuye a reducir el impacto asociado al uso de documentos físicos. La disminución del consumo de papel y de los procesos vinculados a su impresión y gestión permitirá evitar la emisión de aproximadamente 93,67 kg de CO2 equivalente.

Próximamente, cuando el BCP autorice, Banco Atlas habilitará la posibilidad de que sus clientes soliciten un CDA-d de manera 100% digital, permitiendo realizar todo el proceso sin necesidad de trasladarse hasta una sucursal.

“La desmaterialización del CDA refleja cómo la innovación puede generar valor en distintas dimensiones al mismo tiempo: simplificando la experiencia de nuestros clientes, haciendo más eficientes nuestros procesos y reduciendo el uso de recursos. Buscamos que la transformación del negocio también nos permita avanzar hacia una operación cada vez más ágil y sostenible”, señaló María Epifanía González, directora de Banco Atlas.

Sobre Banco Atlas S.A.

Banco Atlas es una entidad en crecimiento sostenido con más de 250.000 clientes y una cartera diversificada.

Cuenta con 28 oficinas a nivel nacional y una plataforma digital robusta que facilita las gestiones de los clientes, siendo más del 66% de las transacciones realizadas de manera digital a través de su app y homebanking.

Forma parte del Grupo AZETA, con 80 años de experiencia en diversos sectores de la economía. El banco tiene la categoría AApy con tendencia estable en su calificación de riesgos, certificada por FIX SCR S.A.