Expo Capasu: Coca-Cola y la circularidad de envases

Uno de los principales atractivos fue el ReciJump, una experiencia interactiva desarrollada junto a Móvil Circular, que invitó a los participantes a involucrarse de manera práctica y entretenida con el reciclaje.

A través de la dinámica, los visitantes tuvieron la posibilidad de prensar botellas PET mediante saltos sobre un dispositivo especialmente diseñado, reforzando un mensaje sencillo: cada botella recuperada puede convertirse en el punto de partida de un nuevo ciclo.

La propuesta tuvo el objetivo de acercar la economía circular a las personas a través de una experiencia que combinó participación, educación y concientización.

Además, los presentes conocieron el proceso de transformación de botellas PET recuperadas en resina reciclada de grado alimenticio para producir nuevos envases.