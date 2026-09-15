Empresariales
15 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Expo Capasu: Coca-Cola y la circularidad de envases

Tania Peña y Stephanie Dragotto, gerente y subgerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad.
Tania Peña y Stephanie Dragotto, gerente y subgerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad.Pedro Gonzalez

Coca-Cola Paresa estuvo presente en la Expo Capasu 2026 y el XXVII Encuentro de Capacitación de Retailers. Como patrocinador oficial y expositor, la compañía contó con un stand enfocado en la circularidad de sus envases y en generar conciencia sobre la importancia del reciclaje.

Por ABC Color
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Uno de los principales atractivos fue el ReciJump, una experiencia interactiva desarrollada junto a Móvil Circular, que invitó a los participantes a involucrarse de manera práctica y entretenida con el reciclaje.

A través de la dinámica, los visitantes tuvieron la posibilidad de prensar botellas PET mediante saltos sobre un dispositivo especialmente diseñado, reforzando un mensaje sencillo: cada botella recuperada puede convertirse en el punto de partida de un nuevo ciclo.

La propuesta tuvo el objetivo de acercar la economía circular a las personas a través de una experiencia que combinó participación, educación y concientización.

Además, los presentes conocieron el proceso de transformación de botellas PET recuperadas en resina reciclada de grado alimenticio para producir nuevos envases.