Forland relanzó su línea de utilitarios en Paraguay

En esta oportunidad, Forland reingresa al mercado local con cuatro modelos: F200, F350, F450 y F550, con capacidades de carga de entre 2 y 5,5 toneladas, que se suman a la oferta de vehículos comerciales que Gorostiaga Automóviles pone a disposición de los distintos rubros productivos del país.

Forland pertenece al grupo de vehículos comerciales más grande de China en volumen de ventas, un respaldo internacional que la compañía destacó como parte de esta nueva etapa de la marca en Paraguay.

El relanzamiento se enmarcó en la trayectoria que Gorostiaga Automóviles mantiene con la marca en Paraguay, reafirmando su rol como representante oficial de Forland.

La marca cuenta con todo el respaldo y la garantía de Gorostiaga Automóviles SA, que incluye 3 años o 100.000 km de cobertura, además de talleres propios y autorizados en las principales ciudades del país, brindando cobertura técnica y de posventa a nivel nacional.

Forland cuenta con financiación propia en guaraníes en hasta 48 meses. Los interesados pueden acercarse a la sucursal para armar planes de financiamiento acordes al modelo de negocio de cada cliente.

“Con este relanzamiento buscamos ofrecer a nuestros clientes una gama de utilitarios más completa y adaptada a las necesidades reales de quienes trabajan todos los días con estos vehículos. Los modelos F200, F350, F450 y F550 llegan para fortalecer nuestra propuesta y darle continuidad al compromiso que asumimos con Forland desde el primer día”, expresó Alejandro Gorostiaga, brand manager de Forland en Paraguay.