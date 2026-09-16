ALMA le pide a Google Calendar que no se olvide del Día Mundial del Alzheimer.

Hay fechas que existen para que no olvidemos. Pero, paradójicamente, algunas de ellas también pueden ser olvidadas.

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una fecha creada para generar conciencia sobre una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y acompañar a quienes conviven con ella, sus familias y cuidadores.

Sin embargo, esta fecha comparte protagonismo con otras celebraciones como el Día de la Primavera y el Día del Estudiante.

Y, entre tantos acontecimientos, el Día Mundial del Alzheimer puede pasar desapercibido.

A partir de ese insight nació #NoOlvidesRecordar, la nueva campaña de ALMA, desarrollada junto a Oniria\TBWA.

La idea parte de una pregunta simple: si existe una herramienta que millones de personas utilizan todos los días para recordar lo importante, ¿por qué el Día Mundial del Alzheimer no está oficialmente incorporado a ella?

La respuesta llevó a ALMA directamente a Google Calendar

A través de una carta dirigida a Google, la organización solicitó que el Día Mundial del Alzheimer sea incorporado oficialmente al calendario global de la plataforma, para que cada 21 de septiembre la fecha esté presente de manera automática y permanente para millones de usuarios.

Porque, en este caso, sumar una fecha a un calendario puede significar mucho más que ocupar un espacio.

Puede ser una oportunidad para volver a hablar sobre Alzheimer, generar conciencia y, sobre todo, recordar que detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia y una historia.

Pero la carta no se quedó solamente en una bandeja de entrada.

Como parte de la campaña, el mensaje también llegó hasta las inmediaciones de las oficinas de Google en Buenos Aires y California, buscando hacer visible un pedido que, por su propia naturaleza, no debería ser olvidado.

Así nació #NoOlvidesRecordar, una campaña que convierte una herramienta diseñada para recordar en protagonista de una conversación sobre una enfermedad que tiene al olvido como uno de sus símbolos más dolorosos.

Este 21 de septiembre, ALMA y Oniria\TBWA quieren lograr algo aparentemente simple: que Google Calendar no olvide una fecha que existe, justamente, para que nosotros tampoco la olvidemos.

Más info en https://www.alma-alzheimer.org.ar/es/Google-no-olvides-recordar.