ExpoNegocios 2026 reúne a referentes internacionales

Entre los protagonistas de la edición 2026 estarán Jonatan Loidi, uno de los mayores referentes de la región en experiencia del cliente; Denisse Goldfarb, exdirectora de Microsoft y referente en talento y futuro del trabajo; Federico Sandler, exejecutivo de Mercado Libre con una destacada trayectoria en finanzas e inversiones.

Asimismo, estarán Diego Golombek, uno de los mayores divulgadores científicos de la región en neurociencias; y Milagros Hadad, creadora y conductora de La Fórmula, podcast, número 1 en Argentina, reconocida por sus conversaciones sobre bienestar, superación y alto rendimiento.

La agenda abordará más de 15 conferencistas que estarán abordando cuatro grandes áreas: liderazgo y toma de decisiones; ventas y experiencia del cliente; innovación tecnológica y datos; y neurociencias y comportamiento humano.

A través de estas miradas, se explorarán temas como inteligencia artificial, futuro del talento, adaptación al cambio, inversiones, estrategias comerciales, creatividad y nuevas oportunidades de negocio, con herramientas y aprendizajes aplicables a las empresas y sus equipos.

Como cada año, ExpoNegocios propone una experiencia que se vive mucho antes de las conferencias. Desde la previa, los participantes contarán con una asistente de IA que compartirá información y contenidos relevantes durante el evento.

El foyer será uno de los grandes puntos de encuentro de esta edición, con una propuesta especialmente pensada que reunirá a más de 30 marcas gastronómicas, entre cafés de especialidad, propuestas culinarias y bebidas seleccionadas, en un entorno diseñado para conversar, hacer networking y conectar con líderes de la región.

ExpoNegocios es uno de los encuentros empresariales de mayor trayectoria del Paraguay, con el propósito de acercar al público local las experiencias y los conocimientos de destacados referentes internacionales y nacionales.

Detrás de este gran evento y del desafío de superarse en cada edición está NextPTF, una marca paraguaya que impulsa experiencias de formación empresarial para acercar al país las ideas, tendencias y líderes que están transformando el mundo de los negocios.