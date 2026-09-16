Intercambio comercial de USD 44 millones impulsa agenda bilateral de Costa Rica y Paraguay

La representación diplomática de Costa Rica en el Paraguay vistió sus mejores galas para celebrar los 205 años de vida soberana de la nación centroamericana, reuniendo a miembros del cuerpo diplomático, autoridades públicas, empresarios e invitados especiales.

Lea más: Abolición histórica del Ejército permitió a Costa Rica invertir más en educación

Durante la recepción oficial, el embajador de Costa Rica ante la República del Paraguay, Jeison Andrés Granados, resaltó que la conmemoración encierra un compromiso constante con la paz, la democracia y el diálogo.

“Cada 15 de septiembre, Costa Rica recuerda que la libertad, la democracia y la paz no solamente son parte de nuestra historia, son principios que debemos defender y construir todos los días”.

El eje central de la velada se enfocó en el balance económico bilateral. Granados detalló que, según el perfil comercial 2025, Costa Rica exportó a Paraguay aproximadamente 2 millones de dólares en bienes, mientras que las importaciones provenientes del mercado paraguayo alcanzaron los 42 millones de dólares.

Respecto a esta brecha y al dinamismo entre ambas naciones, el diplomático sostuvo: “Pero más importante que las cifras que acabo de leer es lo que ellas nos dicen. Existe una oportunidad enorme para diversificar y profundizar nuestra relación económica”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al abordar las oportunidades comerciales, la misión diplomática hizo hincapié en la complementariedad de ambas estructuras productivas. Costa Rica coloca actualmente en el mercado paraguayo prótesis de uso médico, antisueros, llantas, dispositivos médicos y equipos de infusión y transfusión, identificando potencial para enviar insecticidas, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, preparaciones alimenticias, conductores eléctricos y piña.

A su vez, del lado paraguayo existen importantes posibilidades de incrementar envíos hacia Costa Rica en rubros estratégicos como la soja, el maíz, el papel y el cartón.

En el ámbito agroindustrial, una de las metas destacadas es la apertura y posicionamiento del café costarricense en Paraguay, labor articulada entre la embajada y el Instituto Costarricense del Café (ICAFE).

Al referirse a esta iniciativa, el representante diplomático compartió una extensa reflexión sobre el significado cultural del grano: “Queremos que los paraguayos conozcan no solamente el sabor de nuestro café, sino también la historia que existe detrás de una taza, el trabajo de nuestros productores, la calidad, la tradición y el esfuerzo de muchas familias costarricenses. Queremos que el café sea también un puente entre nuestros pueblos, porque una taza de café puede convertirse en una conversación, una conversación en una amistad y una amistad en una oportunidad”.

El fomento del turismo constituyó otro de los pilares estratégicos presentados ante la concurrencia, posicionando a Costa Rica como un destino de naturaleza, biodiversidad, sostenibilidad, aventura, bienestar u hospitalidad.

Como incentivo especial durante la jornada, se realizó el sorteo de un viaje a Costa Rica a través del escaneo de un código QR. Durante el anuncio, el embajador recalcó la intención de proyectar no solo los paisajes costarricenses, sino también la calidez humana propia de su pueblo al recibir al visitante.

En el terreno de las relaciones diplomáticas y la cooperación internacional, ambas naciones consolidan una agenda basada en el intercambio técnico en áreas como educación, conservación ambiental, desarrollo institucional e innovación.

Granados subrayó la importancia del trabajo conjunto mediante esquemas de cooperación triangular, “convencidos de que cuando varios países suman capacidades, conocimientos y experiencias, los resultados pueden ser mucho mayores”.

Asimismo, transmitió un profundo agradecimiento al gobierno y pueblo paraguayo, reconociendo el rol primordial de los costarricenses residentes en suelo guaraní.

Para culminar el acto oficial, el embajador Granados extendió un reconocimiento público al equipo de la embajada de Costa Rica en Paraguay, citando a cada colaborador con sus nombres y apellidos.

El jefe de misión elogió el compromiso de Gabriel Tapia, consejero y cónsul; Liliana Yanes, asistente; Ever Gómez y Sandra Baez, concluyendo: “Somos un equipo muy pequeño, pero con un enorme espíritu de servicio, compromiso y entusiasmo... cuando hay voluntad y espíritu de equipo no existen equipos pequeños, sino grandes resultados”.