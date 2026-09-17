Empresariales
17 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Banco Atlas emitió primer CDA digital de Paraguay

El primer CDA digital del país está disponible en Banco Atlas.
El primer CDA digital del país está disponible en Banco Atlas.Gentileza

Banco Atlas se convirtió en el primer banco de Paraguay en emitir un Certificado de Depósito de Ahorro Digital, en el marco del Proyecto del Banco Central del Paraguay (BCP) para CDA-d, mediante un proceso totalmente automatizado y digital en lugar de emitirse en formato físico.

Por ABC Color
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Este avance busca simplificar la experiencia de los clientes, optimizar los procesos asociados a la gestión del producto y reducir el uso de recursos, contribuyendo a una operación cada vez más ágil y sostenible.

El CDA digital implica la emisión del certificado y sus respectivos cupones de interés exclusivamente en formato electrónico.

Así, los clientes ya no necesitarán retirar, resguardar ni presentar documentos físicos al momento de realizar las gestiones correspondientes o efectuar el cobro.

La incorporación de este formato representa una evolución en la gestión del producto, al facilitar su administración para los clientes y, al mismo tiempo, generar mayor eficiencia en los procesos internos asociados a la emisión y resguardo de estos instrumentos.