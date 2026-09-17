Banco Atlas emitió primer CDA digital de Paraguay

Este avance busca simplificar la experiencia de los clientes, optimizar los procesos asociados a la gestión del producto y reducir el uso de recursos, contribuyendo a una operación cada vez más ágil y sostenible.

El CDA digital implica la emisión del certificado y sus respectivos cupones de interés exclusivamente en formato electrónico.

Así, los clientes ya no necesitarán retirar, resguardar ni presentar documentos físicos al momento de realizar las gestiones correspondientes o efectuar el cobro.

La incorporación de este formato representa una evolución en la gestión del producto, al facilitar su administración para los clientes y, al mismo tiempo, generar mayor eficiencia en los procesos internos asociados a la emisión y resguardo de estos instrumentos.