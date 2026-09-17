Empresariales
17 de septiembre de 2026 a la - 19:57

Conexiones Ferreteras: FISAE recorre Paraguay para fortalecer los vínculos con el sector ferretero nacional

FISAE impulsa Conexiones Ferreteras, una iniciativa que busca acercar a la empresa a sus clientes y conocer, de primera mano, las historias, desafíos y expectativas de quienes forman parte del sector ferretero paraguayo.
FISAE impulsa Conexiones Ferreteras, una iniciativa que busca acercar a la empresa a sus clientes y conocer, de primera mano, las historias, desafíos y expectativas de quienes forman parte del sector ferretero paraguayo.Gentileza

Más de 200 ferreterías y representantes del sector participaron de estos encuentros, compartiendo experiencias y construyendo relaciones comerciales más cercanas.

Por ABC Color
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En un mercado donde las relaciones comerciales son tan importantes como los productos, FISAE impulsa Conexiones Ferreteras, una iniciativa que busca acercar a la empresa a sus clientes y conocer, de primera mano, las historias, desafíos y expectativas de quienes forman parte del sector ferretero paraguayo.

Más cerca de quienes hacen crecer el mercado

Entre 2025 y 2026, FISAE llevó esta propuesta a más de 10 ciudades, entre ellas Encarnación, Concepción, Santa Rosa, Villarrica, Asunción, Ciudad del Este y Caaguazú.

Los encuentros reúnen a más de 40 participantes en cada edición y ya alcanzaron a más de 200 ferreterías de distintas ciudades y regiones del Paraguay. A través de un formato distendido, donde los participantes intercambian ideas sobre el negocio, sus experiencias y las oportunidades de crecimiento del sector.

Durante 2026, la iniciativa incorporó nuevos formatos, brindando mayor protagonismo a los actores del mercado ferretero y a las más de 15 marcas que representan y trabajan con este segmento.
Durante 2026, la iniciativa incorporó nuevos formatos, brindando mayor protagonismo a los actores del mercado ferretero y a las más de 15 marcas que representan y trabajan con este segmento.

Un sector que conecta, crece y genera oportunidades

Durante 2026, la iniciativa incorporó nuevos formatos, brindando mayor protagonismo a los actores del mercado ferretero y a las más de 15 marcas que representan y trabajan con este segmento.

Estos espacios permiten compartir conocimientos, generar nuevas relaciones entre comerciantes y fortalecer los vínculos dentro de un sector que abastece a profesionales, industrias y hogares, contribuyendo al desarrollo económico del país.

Conocer para facilitar el trabajo

Para Cyntia Carolina Burgos Gorostiaga, directora de FISAE, el relacionamiento con los clientes es parte fundamental de la filosofía de la empresa.

Estos espacios permiten compartir conocimientos, generar nuevas relaciones entre comerciantes y fortalecer los vínculos.
Estos espacios permiten compartir conocimientos, generar nuevas relaciones entre comerciantes y fortalecer los vínculos.

“Desde hace 31 años en FISAE brindamos herramientas, máquinas y soporte técnico al sector productivo del Paraguay, acompañando a empresas del sector manufacturero, agroindustrial y de la construcción, así como a las industrias más importantes del sector público como INC, PETROPAR, ESSAP, entre otros. Toda esa experiencia hoy hacemos llegar al público en general a través de 3000 ferreterías como punto de ventas a lo largo y ancho del país”, refirió.

Conexiones Ferreteras continuará recorriendo distintas ciudades del país, adaptando sus dinámicas y generando nuevos espacios de encuentro.