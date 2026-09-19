Banco GNB celebra la primavera con varios descuentos y sorteos

Las flores serán las grandes protagonistas: los clientes podrán obtener 20% de descuento en florerías seleccionadas, una excelente oportunidad para sorprender con un ramo o llenar de color el hogar. El descuento se acredita vía reintegro en el extracto en la sumatoria de las florerías adheridas a la promoción.

Como propuesta especial dentro de esta campaña, llega también “Primavera Nissei”, disponible exclusivamente en ambas tiendas de Asunción y en nissei.com, donde los clientes recibirán 10% de reintegro en el extracto y podrán realizar sus compras en hasta 18 cuotas sin intereses. Adicionalmente el reintegro se suma a los descuentos propios de hasta el 50% que ofrece Nissei en artículos seleccionados al momento de la compra.

A esto se suma que, por cada compra igual o superior a G. 200.000 realizada con tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard, los clientes sumarán cupones hasta el 31 de octubre para participar de la promoción “Viví momentos que te dan más”, que sorteará dos Nissan Kicks 0 km, un viaje a Buenos Aires para 2 personas y mucho más.

Con esta propuesta, Banco GNB reafirma su compromiso de estar cerca de sus clientes, con beneficios que acompañan cada temporada y hacen más simple celebrar la llegada de la primavera.

Para conocer más sobre las promociones y sus condiciones, los interesados pueden visitar www.bancognb.com.py.