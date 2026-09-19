Empresariales
19 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Teletón Paraguay reunió fondos en Washington DC

Solidaridad paraguaya se reflejó en Estados Unidos.
Solidaridad paraguaya se reflejó en Estados Unidos.Gentileza

Dos jornadas cargadas de solidaridad se realizaron en el área metropolitana de Washington D.C., reuniendo a la comunidad paraguaya, latinoamericana y estadounidense para apoyar la misión de la Fundación Teletón Paraguay.

Por ABC Color
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La solidaridad volvió a unir a comunidades en Maryland, Estados Unidos, mediante eventos de recaudación de fondos a beneficio de la Fundación Teletón.

Por un lado, se realizó una gran fiesta solidaria en Bethesda, y luego se hizo un Asadotón al estilo paraguayo en Silver Spring. En ambas actividades participaron más de 400 personas, en encuentros marcados por la gastronomía, la cultura paraguaya, la solidaridad y el compromiso con la causa de Teletón.

Además de compatriotas provenientes de distintas ciudades del Paraguay, residentes actualmente en Estados Unidos, los eventos contaron con la presencia de personas de diferentes nacionalidades.

Los encuentros también abrieron nuevas oportunidades de apadrinamiento para acompañar durante un año la rehabilitación integral de niñas, niños y adolescentes.