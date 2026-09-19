UCP, puesto N.° 2 en Great Place to Work

Este 2026 ha sido un año especialmente significativo para la institución en materia de cultura organizacional, marcado por importantes reconocimientos de Great Place to Work, como el primer puesto entre las organizaciones con más de 250 colaboradores en el ranking nacional, el primer puesto en la categoría de Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres, el ingreso al Top 3 de Cultura Innovadora y el puesto N.° 62 en el ranking de Mejores Lugares para Trabajar en América Latina.

Planificacion e innovación

Según el Mag. Ing. Luis López Lafuente, Vicerrector Académico de Planificación e Innovación, este reconocimiento refleja el compromiso de la UCP con el desarrollo de las nuevas generaciones.

“Para nosotros es muy importante que los jóvenes encuentren en la UCP un espacio donde puedan aprender, asumir nuevos desafíos y desarrollar todo su potencial. Sus ideas y su manera de ver las cosas también nos ayudan a seguir innovando y mejorando como institución”, señaló.

Para la UCP, las ideas y perspectivas jóvenes son un motor de innovación y

mejora continua

Para el Mag. Lic. Gabriel Eduardo López Lafuente, Vicerrector de Administración y Finanzas, estos reconocimientos no representan un trabajo finalizado, sino un proceso que debe seguir fortaleciéndose de manera permanente.

“Que la UCP vuelva a ser reconocida en esta modalidad es un motivo más para seguir trabajando en que nuestros colaboradores encuentren las condiciones necesarias para desarrollarse, aportar sus ideas y crecer junto con la institución”, remarcó el magíster.

López Lafuente destacó además que el desafío actual es mantener y potenciar la cultura laboral que acompañe las distintas etapas de la trayectoria de su equipo y que permita seguir generando nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

“Es un esfuerzo institucional que tomamos como compromiso. Esto sigue adelante y con más fuerza que nunca”, enfatizó.

“Más que los

reconocimientos, valoramos el compromiso, la confianza y el trabajo de nuestra

comunidad”

Por su parte, la Lic. Jazmín Diana Almada Viveros, Directora de Gestión de Personas, destacó que los distintos reconocimientos obtenidos durante 2026 reflejan un camino que se construye con el aporte de toda la comunidad institucional.

“Más allá de cada reconocimiento, lo que valoramos es lo que hay detrás de ellos: el compromiso, la confianza y el trabajo de las personas que forman parte de la familia UCP. Estos resultados nos permiten mirar lo que hemos construido hasta ahora, pero también nos recuerdan que siempre hay espacio para seguir creciendo y haciendo las cosas mejor”, señaló.

La UCP es una casa de estudios que está en constante actualización, con un currículum que se adapta a las necesidades del estudiante.

Pone a disposición de sus estudiantes un staff altamente calificado de docentes internacionales con una amplia trayectoria profesional.

Asimismo brinda acceso a la educación superior de manera igualitaria, ofreciendo carreras y programas preparados para el mundo laboral actual.