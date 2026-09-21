Prosegur Alarms renueva en Paraguay la certificación Great Place to Work

Prosegur Alarms, empresa líder en soluciones de seguridad para hogares y negocios, ha renovado en Paraguay por tercer año consecutivo la certificación Great Place to Work. Un reconocimiento que acredita a la compañía como uno de los mejores lugares para trabajar en el país, al tiempo que pone en valor su compromiso con el desarrollo profesional y el bienestar de sus empleados.

La obtención simultánea de esta certificación en los seis países latinoamericanos donde está presente Prosegur Alarms -Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay-, con niveles de participación superiores al 90% en las respectivas encuestas de clima laboral, pone de manifiesto la solidez de una estrategia regional orientada a reforzar la experiencia de los profesionales.

Great Place to Work reconoce a Prosegur Alarms como una empresa que fomenta un entorno laboral basado en la confianza, respeto y colaboración, promoviendo una cultura corporativa en la que las personas se sienten valoradas, escuchadas y motivadas para alcanzar su máximo potencial.

Por su parte, Luis Arce, director general de Prosegur Alarms Paraguay, explicó que “la renovación de esta certificación reafirma el compromiso que asumimos hace años con el desarrollo de nuestros colaboradores y la construcción de una cultura organizacional sólida. Este logro pertenece a cada persona que forma parte de la compañía y nos impulsa a continuar fortaleciendo espacios de trabajo donde el bienestar, la inclusión y el desarrollo profesional sigan siendo una prioridad”.

Para renovar esta certificación, Prosegur Alarms fue sometida a una rigurosa evaluación que analizó aspectos clave de la experiencia de sus empleados, como la credibilidad, el respeto, la equidad, la comunicación, el orgullo de pertenencia y el bienestar. Basada en encuestas confidenciales a los colaboradores y en el análisis de las políticas y prácticas de gestión de personas de la compañía, la certificación Great Place to Work reconoce a aquellas organizaciones que promueven entornos laborales de confianza, colaboración y desarrollo.

Programas clave para el desarrollo profesional y personal de sus equipos

Desde la obtención de la certificación, Prosegur Alarms Paraguay continuó impulsando iniciativas orientadas a mejorar la experiencia de sus colaboradores, promoviendo espacios de escucha activa, formación continua, reconocimiento y bienestar. La compañía siguió fortaleciendo programas clave para el desarrollo profesional y personal de sus equipos, generando nuevas oportunidades de crecimiento interno y consolidando una propuesta de valor centrada en el talento.

Entre las iniciativas que contribuyeron a la renovación de la certificación se destacan:

La consolidación de programas de reconocimiento y celebración de logros.

La puesta en funcionamiento de nuevos espacios colaborativos y de bienestar para los colaboradores.

El fortalecimiento de las acciones de formación y desarrollo de liderazgo .

La continuidad de actividades deportivas y de integración con alta participación de los equipos.

Los encuentros periódicos entre líderes y colaboradores para fomentar una comunicación cercana y transparente.

La recertificación también refuerza la estrategia de desarrollo de personas de Prosegur Alarms, apoyada en iniciativas como Universidad Prosegur, plataforma corporativa de formación continua; el Programa de Oportunidades Prosegur, orientado a potenciar la movilidad y el crecimiento interno; y PRO 360, programa enfocado en el bienestar integral y la conciliación entre la vida personal y profesional.

Asimismo, los espacios de diálogo promovidos por la dirección y los líderes de la compañía continúan fortaleciendo una cultura basada en la cercanía, la escucha activa y la participación de los equipos.

Con esta renovación, Prosegur Alarms Paraguay se suma a otros países de la región que también han mantenido su reconocimiento como Great Place to Work, consolidando el compromiso de la compañía con la generación de entornos laborales de excelencia y el desarrollo sostenible de las personas.