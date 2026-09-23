Empresariales
23 de septiembre de 2026 a la - 15:24

Banco Atlas impulsa plataforma para conectar perspectivas

Fondo rojo con líneas amarillas y texto 'Coordenadas' destacado, acompañado del logo del Banco Atlas en la esquina inferior derecha.
Gentileza

Banco Atlas presentó Coordenadas Atlas, una nueva plataforma del Grupo financiero Atlas orientada a generar espacios de encuentro, intercambio y conversación sobre temas relevantes para el presente y futuro del país. La iniciativa es impulsada por Banco Atlas, Atlas Inversiones y Atlas Seguros y busca reunir a personas, organizaciones y referentes de distintos ámbitos.

Por ABC Color
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La propuesta parte de la necesidad de complementar la disponibilidad de información con distintas perspectivas que permitan comprender mejor los contextos, anticipar escenarios y contribuir a la toma de decisiones. Para ello, Coordenadas Atlas se desarrollará mediante encuentros y contenidos con diferentes temáticas, protagonistas y formatos.

Cada instancia abordará un tema específico, pero estará vinculada por el propósito de conectar conocimientos y miradas en torno a los desafíos, oportunidades y transformaciones del país. La plataforma también buscará generar vínculos entre actores del ecosistema económico, empresarial y social.

Banco Atlas cuenta con más de 250.000 clientes, 28 oficinas y una plataforma digital mediante la cual se realiza más del 66% de las transacciones. Forma parte del Grupo AZETA, con 80 años de trayectoria.