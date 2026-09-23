Banco Atlas impulsa plataforma para conectar perspectivas

La propuesta parte de la necesidad de complementar la disponibilidad de información con distintas perspectivas que permitan comprender mejor los contextos, anticipar escenarios y contribuir a la toma de decisiones. Para ello, Coordenadas Atlas se desarrollará mediante encuentros y contenidos con diferentes temáticas, protagonistas y formatos.

Cada instancia abordará un tema específico, pero estará vinculada por el propósito de conectar conocimientos y miradas en torno a los desafíos, oportunidades y transformaciones del país. La plataforma también buscará generar vínculos entre actores del ecosistema económico, empresarial y social.

Banco Atlas cuenta con más de 250.000 clientes, 28 oficinas y una plataforma digital mediante la cual se realiza más del 66% de las transacciones. Forma parte del Grupo AZETA, con 80 años de trayectoria.