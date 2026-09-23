Exitosa Noche Ganadera de Bancop

De nuevo fue un éxito. Se vendieron por aproximadamente USD 2.300.000, de los cuales el 70% ya está asegurado con una financiación por parte del Banco. Se registraron precios récords por la coyuntura actual y por la financiación con condiciones muy favorables otorgadas por nuestro banco.

Asistieron más de 250 ganaderos en el evento, y fue transmitido en directo vía RCC con 1929 visualizaciones en vivo, con una cobertura de los principales medios periodísticos del país.

“El objetivo de nuestro proyecto se cumplió con creces, sin lugar a duda nos deja un sinfín de enseñanzas, la organización, trabajo, esfuerzo, desarrollo, compromiso, que siempre buscamos transmitir a nuestros clientes para fortalecer la identidad e imagen de nuestra Institución”, mencionó Dimas Ayala, Gerente General.

“Agradecemos a nuestros auspiciantes y clientes que apostaron y creen en nuestro banco. La coyuntura y las condiciones de créditos flexibles y al momento, ayudaron de gran manera a que nuestros clientes y amigos hayan vendido su ganado, y la gente haya podido acceder a la compra en condiciones muy favorables”.

Agregó que “es un premio al productor ganadero que con mucho sacrificio trabaja en el campo con muchas viscicitudes, muchas veces condiciones climáticas desfavorables, y esfuerzo tremendo para su desarrollo”.

Para Bancop estos resultados son un estímulo importante para el ganadero, y una muestra de que juntos, el ganadero y Bancop, tanto el productor y el país crecen!!