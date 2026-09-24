Banco Atlas realizó el primer encuentro de Coordenadas Atlas para analizar el escenario económico y las perspectivas hacia 2027

Banco Atlas realizó el primer encuentro de Coordenadas Atlas, una plataforma de encuentros y conversaciones que reúne a personas, organizaciones y referentes para compartir perspectivas, experiencias y conocimiento sobre temas relevantes para el desarrollo del país.

La primera edición de la plataforma se realizó el jueves 24 de septiembre, en Atlas Center, bajo el título “Economía 2027: dónde estamos y hacia dónde vamos”. El encuentro puso el foco en el escenario económico y en las principales variables que podían incidir en las decisiones de empresas e inversores.

La agenda contempló temas como el desempeño de la economía durante 2026, la evolución de la inflación y el tipo de cambio, la situación fiscal y las perspectivas de las principales variables, además del relanzamiento del informe macroeconómico de Banco Atlas.

“Con Coordenadas Atlas queremos generar una plataforma que vaya más allá de un encuentro puntual. Buscamos conectar distintas miradas y poner conocimiento, experiencia y perspectivas en conversación para comprender mejor el contexto y, a partir de ahí, identificar oportunidades. Como banco, creemos que también tenemos un rol que cumplir en la generación de estos espacios que contribuyen a entender y acompañar el desarrollo del país”, señaló Hernando Lesme, gerente general de Banco Atlas.

“Paraguay viene mostrando un crecimiento importante, con una expansión promedio de 5,5% en los últimos tres años, pero ese dinamismo todavía no se refleja en la misma magnitud en los ingresos de los hogares. Desde 2024, el crédito al consumo aumentó alrededor de 60%, mientras la masa salarial creció cerca de 20%. A esto se suma que la mora de consumo inició el año en 4,2% y subió a 5,5% a agosto de este año. Estas señales muestran que hacia 2027 será clave observar la sostenibilidad del consumo y la evolución del ingreso real de las familias”, señaló Patricia Goto durante su presentación sobre el escenario económico y las perspectivas hacia 2027.

Por su parte, Gustavo Rivas mencionó que “el escenario cambiario también refleja que las condiciones del mercado financiero paraguayo han cambiado. La brecha entre las tasas de CDA en guaraníes y en dólares pasó de alrededor de 1,7 puntos porcentuales a 4,3 puntos, mientras la tasa de política monetaria se ubica actualmente en 5,5% y la inflación en 1,5%. En nuestro escenario base, esperamos que el tipo de cambio cierre 2026 alrededor de G. 6.000 y converja hacia G. 6.200 por dólar en 2027, aunque la evolución dependerá de las condiciones de liquidez, las tasas y los flujos

Con este primer encuentro, Coordenadas Atlas inició su recorrido como una plataforma orientada a compartir conocimiento, ampliar perspectivas y generar conversaciones relevantes sobre los escenarios que enfrenta el país, reafirmando el rol de Banco Atlas como articulador y facilitador de estos espacios financieros.