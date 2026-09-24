Doble titulación y mentoría personalizada, los diferenciales del MBA Dual de USIL

El programa contempla 18 meses de formación en la malla nacional, seguidos de 6 meses correspondientes a la malla americana, bajo una modalidad semipresencial en un programa que combina formación académica con herramientas orientadas a la aplicación práctica de los conocimientos. La propuesta permite obtener el título de Magíster en Administración de Empresas de USIL Paraguay y el título de Master in Business Administration de San Ignacio University de Miami. Además, los participantes pueden optar por una especialización internacional en Human Resources, International Business o Marketing Management.

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Uno de los diferenciales de esta edición es la incorporación de una mentoría personalizada desarrollada en conjunto con Horizonte Positivo, que busca acompañar a los participantes de manera más cercana durante su proceso de formación y desarrollo profesional.

La experiencia internacional también ocupa un lugar central dentro de la propuesta. A través de la Semana Internacional, los participantes podrán conocer de cerca el funcionamiento de compañías y organizaciones de referencia como Amazon, Tesla y Univisión, además de participar en sesiones con docentes internacionales. La experiencia busca acercar a los estudiantes a otros mercados, modelos de negocio y perspectivas sobre los desafíos que enfrentan actualmente las organizaciones. La propuesta académica de USIL contempla una Semana Internacional en Miami como parte de su experiencia internacional.

A esto se suma un cuerpo docente integrado por profesionales con experiencia directa en el mundo empresarial. Entre ellos se encuentran Martha Villalba, Sol Velilla, Paloma Fuster, Walter Hermosa, Luis Recalde, Liz Ramírez y Gonzalo Faccas, quienes aportan sus trayectorias y conocimientos desde distintos ámbitos de la gestión y el liderazgo.

La formación se estructura sobre cuatro grandes ejes: finanzas, dirección y gestión empresarial, habilidades directivas e investigación aplicada. El objetivo que quienes participen del MBA puedan adquirir habilidades para analizar escenarios, tomar decisiones estratégicas y liderar organizaciones en contextos cada vez más dinámicos y competitivos.

“Queremos que el MBA sea una experiencia que realmente sume a la vida profesional de nuestros alumnos. Por eso buscamos combinar la formación académica con el contacto con empresas, docentes que conocen de cerca el mundo de los negocios y una experiencia internacional que les permita salir de lo conocido y mirar otras realidades. La idea es que puedan llevarse herramientas que les sirvan desde el primer día”, explicó Raquel Hellmann, directora ejecutiva de USIL.

Más allá de los contenidos, el MBA Dual busca generar un espacio de intercambio entre profesionales de distintas áreas y trayectorias, favoreciendo el networking y la construcción de nuevas perspectivas a partir de la interacción con docentes, empresarios y otros participantes.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y para más información, los interesados pueden acceder al sitio web, de la USIL, www.usil.edu.py, sus redes sociales, Instagram, Facebook, X y LinkedIn y los teléfonos (595-21) 282801 / (595-21) 282806 / (595-21) 297085.