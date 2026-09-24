Empresariales
24 de septiembre de 2026 a la - 16:00

Zeta Banco emite CDA 100% digital

Zeta Banco emite CDA 100% digital.
Zeta Banco anunció la emisión de CDA digital.

Desde el 21 de septiembre, todos los Certificados de Depósito de Ahorro emitidos por Zeta Banco serán digitales, incorporando un nuevo formato electrónico para el registro y administración de estas inversiones.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

A partir del 21 de septiembre, Zeta Banco emitirá el 100% de sus Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) bajo el nuevo formato digital, incorporando una modalidad que permite que estos instrumentos sean generados y registrados electrónicamente.

Los nuevos CDA Digitales dejan atrás el tradicional título físico como formato de emisión. El certificado pasa a estar representado mediante una anotación electrónica en cuenta, permitiendo una gestión más eficiente y segura del instrumento.

Esta modalidad se implementa a partir del nuevo marco establecido por el Banco Central del Paraguay (BCP) para los CDA digitales. La normativa establece las condiciones y procedimientos para su emisión, registro, custodia, transferencia y liquidación electrónica dentro del sistema financiero paraguayo.

Uno de los principales cambios es que los CDA pasan a formar parte de un esquema de registro electrónico y custodia centralizada, a través de la Depositaria de Valores (DEPO) del Banco Central del Paraguay, fortaleciendo la trazabilidad y seguridad de estos instrumentos.

Para Zeta Banco, la incorporación de los CDA digitales representa una evolución en la manera de administrar y respaldar estas inversiones, acompañando la creciente incorporación de soluciones digitales en el sistema financiero paraguayo.

La digitalización corresponde específicamente a la emisión y representación del CDA. La adquisición o constitución de estos instrumentos continuará realizándose de acuerdo con los procesos y canales habilitados por Zeta Banco.

“Hoy nuestros clientes esperan que sus productos financieros evolucionen y sean cada vez más simples de administrar. La emisión digital de los CDA incorpora justamente esa evolución, manteniendo las características y el respaldo del instrumento, pero con un nuevo formato electrónico”, señaló Patricio Garrett, gerente general de Zeta Banco.