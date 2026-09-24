Zeta Banco emite CDA 100% digital.

A partir del 21 de septiembre, Zeta Banco emitirá el 100% de sus Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) bajo el nuevo formato digital, incorporando una modalidad que permite que estos instrumentos sean generados y registrados electrónicamente.

Los nuevos CDA Digitales dejan atrás el tradicional título físico como formato de emisión. El certificado pasa a estar representado mediante una anotación electrónica en cuenta, permitiendo una gestión más eficiente y segura del instrumento.

Esta modalidad se implementa a partir del nuevo marco establecido por el Banco Central del Paraguay (BCP) para los CDA digitales. La normativa establece las condiciones y procedimientos para su emisión, registro, custodia, transferencia y liquidación electrónica dentro del sistema financiero paraguayo.

Uno de los principales cambios es que los CDA pasan a formar parte de un esquema de registro electrónico y custodia centralizada, a través de la Depositaria de Valores (DEPO) del Banco Central del Paraguay, fortaleciendo la trazabilidad y seguridad de estos instrumentos.

Para Zeta Banco, la incorporación de los CDA digitales representa una evolución en la manera de administrar y respaldar estas inversiones, acompañando la creciente incorporación de soluciones digitales en el sistema financiero paraguayo.

La digitalización corresponde específicamente a la emisión y representación del CDA. La adquisición o constitución de estos instrumentos continuará realizándose de acuerdo con los procesos y canales habilitados por Zeta Banco.

“Hoy nuestros clientes esperan que sus productos financieros evolucionen y sean cada vez más simples de administrar. La emisión digital de los CDA incorpora justamente esa evolución, manteniendo las características y el respaldo del instrumento, pero con un nuevo formato electrónico”, señaló Patricio Garrett, gerente general de Zeta Banco.