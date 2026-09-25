51° Expo Rodados Universitaria: una propuesta para descubrir el próximo 0 km

Bajo el concepto “Descubrí tu próximo 0 km”, la 51° Expo Rodados Universitaria presenta oportunidades para quienes buscan acceder a un vehículo nuevo y concretar proyectos vinculados con la movilidad, el trabajo, la familia o nuevos emprendimientos.

Como principal propuesta de financiación, Cooperativa Universitaria ofrece una cuota por millón de G. 22.752, con financiación de hasta 60 meses, de acuerdo con las condiciones y características de cada operación.

Una propuesta disponible en todo el país

Las condiciones promocionales de la Expo Rodados no se limitan al evento. Los socios pueden consultar y acceder a la propuesta en todas las sucursales de Cooperativa Universitaria a nivel nacional, incluso quienes no puedan acercarse al Centro de Convenciones Mariscal.

Un espacio de asesoramiento y acompañamiento

El stand de Universitaria funciona como una mini sucursal dentro de la Expo, donde los visitantes pueden consultar las condiciones de financiación, verificar su capacidad crediticia, recibir asesoramiento personalizado, conocer las opciones disponibles y avanzar con los pasos necesarios para su crédito.

La propuesta busca que cada socio encuentre en un mismo lugar asesoramiento, financiación y acompañamiento para dar ese próximo paso.

Más que una exposición de vehículos

La Expo Rodados también propone una experiencia para compartir en familia, conocer diferentes marcas y modelos además de disfrutar de actividades y experiencias especialmente preparadas para los visitantes.

La invitación está abierta hasta el domingo 27 de setiembre, de 10:00 a 22:00, en el Centro de Convenciones Mariscal.

Universitaria acompaña a sus socios en cada proyecto y los invita a descubrir su próximo 0 km.