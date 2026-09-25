Grupo Petra y Pininfarina presentan la primera branded residence en Paraguay

Grupo Petra y Pininfarina presentaron oficialmente en Miami Royale – Design by Pininfarina, un nuevo desarrollo residencial que marcará un antes y un después en el mercado inmobiliario paraguayo al convertirse en la primera branded residence de Paraguay.

La presentación se realizó en Miami, donde ambas compañías formalizaron esta alianza estratégica y dieron a conocer las primeras imágenes y conceptos del proyecto. Royale representa además el primer proyecto de Pininfarina en Paraguay, llevando a Asunción la visión de una de las casas de diseño italianas de mayor reconocimiento y trayectoria internacional.

La llegada de este concepto a Paraguay supone un salto hacia una nueva categoría de real estate, orientada a un público que busca no solamente una propiedad, sino también diseño de autor, identidad, exclusividad y una experiencia residencial integral.

“Royale representa un nuevo hito para el Grupo Petra y, al mismo tiempo, para el desarrollo inmobiliario de Asunción. Traer al Paraguay su primera branded residence de la mano de Pininfarina demuestra hasta dónde ha evolucionado nuestro mercado y nuestra capacidad de desarrollar proyectos con una visión y estándares internacionales. Queremos seguir elevando la propuesta inmobiliaria del país y posicionando a Asunción como una ciudad capaz de ofrecer productos de real estate de primer nivel”, señaló Carlos Guasti, presidente de Grupo Petra.

Diseño internacional con identidad profundamente paraguaya

La participación de Pininfarina trasciende la estética del edificio. El punto de partida conceptual de Royale es uno de los elementos más representativos de la identidad cultural paraguaya: el ñandutí. Pininfarina estudió los principios presentes en este tradicional encaje artesanal. “Para nosotros, diseñar en un lugar nuevo comienza escuchando en lugar de imponiendo”, explicó Samuele Sordi, Chief Architectural Officer de Pininfarina, al referirse al proceso creativo. Según Sordi, el equipo encontró inspiración tanto en la precisión y porosidad del ñandutí como en la manera en que la arquitectura paraguaya utiliza la sombra, el aire y los espacios intermedios para responder al clima, transformando esa lógica en una expresión contemporánea.

Una nueva experiencia residencial para Asunción

Royale estará ubicado en el Barrio Mariscal, una zona estratégica de Asunción que combina el carácter residencial consolidado del barrio con su cercanía a algunos de los principales corredores comerciales y de lifestyle de la ciudad.

El esquema arquitectónico contempla una torre de aproximadamente 112 metros de altura y 32 niveles, con residencias de uno, dos y tres dormitorios, unidades dúplex y penthouses de cuatro dormitorios. La propuesta se complementará con terrazas paisajísticas, piscina, espacios de wellness, lounges y áreas sociales diseñadas para extender la experiencia residencial más allá de cada unidad.

De Italia a Asunción

Con Royale, Pininfarina llega por primera vez a Paraguay de la mano de Grupo Petra. Desde Cambiano, Italia, la reconocida casa de diseño italiano, con una trayectoria que ha dejado su sello en proyectos alrededor del mundo, suma ahora a Asunción a su mapa internacional.

Esta alianza incorpora al mercado paraguayo un concepto hasta ahora inédito: la primera branded residence del país, donde el diseño y estilo de Pininfarina se encuentran con la identidad paraguaya para dar forma a una nueva expresión del lujo residencial.