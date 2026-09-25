Pechugon expande su sabor al mundo

Desde 1963, Granja Avícola La Blanca SA acompaña el desarrollo de la avicultura paraguaya. Blanca Ceuppens Talavera, presidenta de la firma, destacó el legado de sus padres, Daniel Ceuppens y Blanca Talavera, fundadores de la empresa, y la evolución de una actividad que comenzó con incubación, crianza y engorde de pollos. En 1967 nació Pechugon y, con los años, la empresa incorporó tecnología, profesionalización e infraestructura hasta consolidar una operación integrada. Desde 2015 exporta sus productos y actualmente cuenta con una capacidad de faena de 18.000 pollos por hora, una producción de 127 millones de kilos de carne de pollo al año y alrededor de 3.000 empleos directos e indirectos.

Innovación y valor agregado

La empresa acompaña los cambios del consumo con productos frescos, congelados, condimentados, IQF y elaborados. En noviembre prevé inaugurar una nueva planta destinada a productos congelados, para ampliar la oferta con mayor valor agregado.

La tecnología es clave en granjas de ambiente controlado, incubadoras, procesamiento, trazabilidad, calidad y distribución. La firma cuenta con certificaciones ISO 9001, FSSC 22000 y HALAL, además de protocolos de bioseguridad y controles permanentes.

Retos y expansión internacional

Entre los desafíos figuran los costos del maíz y la soja, la eficiencia productiva, la energía, la infraestructura logística, el contrabando y el riesgo de influenza aviar. Ceuppens señaló la importancia del trabajo conjunto entre sector privado, autoridades y la Asociación de Avicultores del Paraguay para mejorar la competitividad.

La firma exporta actualmente a 20 países. Su agenda contempla fortalecer granjas, almacenamiento de granos, logística y productos elaborados, además de diversificar mercados. El año pasado instaló un Núcleo de producción en granjas parrilleras de Isla Pucú y Eusebio Ayala.

El objetivo es crecer de forma sostenible, mantener la confianza del consumidor paraguayo y llevar productos de calidad hechos en Paraguay a más destinos.