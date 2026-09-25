Punto Farma participó en el Live Science Experience “El Origen del Equilibro” organizado por Adium

El encuentro, realizado en Talleyrand Costanera, reunió a profesionales de Paraguay como el Dr. Walter Sandoval biólogo e investigador de la Universidad Nacional de Asunción y la Lic. Sandra Paredes destacada bióloga; también de Argentina como los doctores Miguel Tilli, especialista en Ginecología y Obstetricia, docente adscripto de la UBA y ex presidente de ASAIGO ITS, y Juan Pablo Stefanolo, gastroenterólogo y fellow en Neurogastroenterología argentino. Por Ecuador estuvo el Dr. Manuel Baldeón un biomédico, docente e investigador.

La exposición de los especialistas combinó actualización científica, intercambio de conocimientos e interacción con la audiencia.

A lo largo del programa se abordaron temas como la evolución del estudio de la microbiota, los probióticos y prebióticos, el eje intestino-cerebro, la microbiota vaginal y su relación con el sistema inmunológico.

La jornada culminó con la presentación oficial de Repofloran, la nueva línea de Adium enfocada en el cuidado de la microbiota, con propuestas orientadas a diferentes necesidades.

Con su presencia, Punto Farma acompañó a Adium, en este espacio de actualización y encuentro en torno a la salud, la ciencia y el bienestar, reafirmando su cercanía con iniciativas que contribuyen a acercar nuevos conocimientos y propuestas al público paraguayo.