Rodaria Paraguay presenta una nueva generación de vehículos Dongfeng y ZNA en Expo Rodados 2026

La nueva gama incluye la Dongfeng MAGE HEV, híbrida autorrecargable; la MAGE PHEV, híbrida enchufable; la VIGO, 100% eléctrica; la MAGE a combustión y la nueva ZNA Z9 diésel 4x4.

Con esta presentación, Rodaria amplía su portafolio y da un nuevo paso en la incorporación de tecnologías de movilidad más eficientes, combinando innovación, desempeño y respaldo posventa.

Durante el lanzamiento, los principales ejecutivos de Rodaria Paraguay destacaron la importancia de acercar estas nuevas tecnologías al mercado local y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas que permitan a cada cliente elegir de acuerdo con sus necesidades, hábitos de uso y estilo de vida.

“La movilidad está cambiando y quienes entendemos que el futuro se construye desde hoy tenemos la responsabilidad de ser parte de ese cambio. Desde Rodaria queremos acompañar esta evolución con tecnología, pero también con respaldo, servicio y una relación de largo plazo con nuestros clientes, ” afirmó Enzo Pusineri, director de la compañía.

Pusineri además destacó que la incorporación de esta nueva gama fortalece la propuesta de la empresa y amplía las soluciones disponibles para familias, profesionales y empresas.

Desde el momento en que un cliente elige Rodaria y sus marcas, comienza una relación de confianza y acompañamiento. Con la incorporación de estas tecnologías ampliamos nuestro portafolio y reafirmamos nuestra decisión de seguir creciendo en el mercado paraguayo.

Por su parte, José Nicolás Landívar, director general, destacó la visión de largo plazo que acompaña la inversión de Rodaria en Paraguay.

De hecho, Landívar declaró que “creemos profundamente en Paraguay y en las oportunidades que ofrece este mercado. Queremos seguir invirtiendo, incorporando nuevas soluciones y acompañando a nuestros clientes con productos que respondan a sus necesidades reales. Un vehículo no es solamente un vehículo: para una empresa puede representar productividad; para un productor, una herramienta de trabajo; y para una familia, seguridad y libertad.

La nueva propuesta se encuentra respaldada por una estructura de servicio que incluye garantía, servicio técnico especializado, repuestos originales, postventa y alternativas de financiación.

En el caso de los vehículos electrificados, Rodaria ofrece garantías de batería de hasta 8 años o 200.000 kilómetros, además de soluciones de carga y acompañamiento especializado. Para los modelos a combustión, la compañía mantiene su estructura de servicio y respaldo posventa.

Para Mirtha Vega, gerente comercial de Rodaria Paraguay, el lanzamiento representa una ampliación concreta de las alternativas disponibles para los clientes.

“Hoy presentamos cinco vehículos con distintas tecnologías y experiencias de conducción, pero con un mismo propósito: ampliar las posibilidades de nuestros clientes y acompañarlos con tecnología, eficiencia, desempeño y respaldo” explicó Vega.

Con esta nueva gama, Rodaria Paraguay busca acercar al público tecnologías que ya están transformando la industria automotriz internacional y facilitar su conocimiento y adopción en el mercado local.

Los nuevos modelos pueden conocerse en el stand de Rodaria Paraguay en Expo Rodados 2026, donde el equipo comercial brinda información sobre características, financiación y condiciones especiales disponibles durante la feria.