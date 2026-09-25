Empresariales
25 de septiembre de 2026 a la - 18:19

SeparáNa: Coca-Cola promueve el reciclaje

Dos mujeres sonrientes en un evento, una con top negro y pantalones de flores, la otra en traje negro con pañuelo rojo.
Stephanie Dragotto y Tania Peña, subgerente y gerente de asuntos públicos, comunicaciones y sustentabilidad de Coca-Cola Paresa. Pedro Gonzalez

Coca-Cola Paresa participa como empresa fundadora de Mi País Sin Residuos (MPSR), iniciativa que presentó #SeparáNa, una campaña que busca visibilizar el recorrido de los residuos luego de ser descartados y promover una mayor participación ciudadana en la separación en origen.

Por ABC Color
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Bajo el concepto “Tu basura no desaparece, alguien la recoge por vos”, la propuesta muestra el camino de un envase desde el hogar hasta los centros de acopio y las industrias recicladoras, donde los materiales pueden ser transformados en nuevos productos.

La campaña pone en valor una cadena que reúne a más de 2.500 centros de acopio y más de 25.000 recicladores en todo el país.

MPSR articula a industrias, recicladores de base, centros de acopio, municipios y ciudadanos, promoviendo servicios de recolección diferenciada y la separación en empresas, escuelas y espacios públicos. Para Coca-Cola, esta iniciativa representa un espacio de participación dentro de una agenda orientada a fortalecer la recuperación de materiales y la economía circular en Paraguay.