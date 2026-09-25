SeparáNa: Coca-Cola promueve el reciclaje

Bajo el concepto “Tu basura no desaparece, alguien la recoge por vos”, la propuesta muestra el camino de un envase desde el hogar hasta los centros de acopio y las industrias recicladoras, donde los materiales pueden ser transformados en nuevos productos.

La campaña pone en valor una cadena que reúne a más de 2.500 centros de acopio y más de 25.000 recicladores en todo el país.

MPSR articula a industrias, recicladores de base, centros de acopio, municipios y ciudadanos, promoviendo servicios de recolección diferenciada y la separación en empresas, escuelas y espacios públicos. Para Coca-Cola, esta iniciativa representa un espacio de participación dentro de una agenda orientada a fortalecer la recuperación de materiales y la economía circular en Paraguay.