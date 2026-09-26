Automotor presentó nuevo Lynk & Co 08

El modelo ofrece hasta 200 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y aproximadamente 1.100 kilómetros de autonomía combinada, ampliando las posibilidades de uso de la movilidad electrificada.

Entre sus principales características se encuentran una pantalla central de 15,4 pulgadas, techo panorámico, iluminación ambiental y asientos con calefacción, ventilación y masaje.

La 08 PHEV cuenta también con dos Guinness World Records vinculados a su autonomía: uno tras recorrer 1.813 kilómetros sin repostar ni recargar y otro por alcanzar 293 kilómetros 100% en modo eléctrico.

El lanzamiento tuvo una respuesta comercial inmediata, ya que la primera partida arribó al país completamente vendida. Ante esta demanda, Automotor habilitó la preventa de la próxima carga.