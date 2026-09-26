Sudameris entregó premios de campaña McLaren Mastercard F1

Los clientes premiados vivirán experiencias internacionales exclusivas en México y São Paulo, con viajes previstos del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026 y del 6 al 8 de noviembre de 2026, respectivamente, como parte de una propuesta diseñada para acercarlos a la adrenalina de una de las competencias más prestigiosas del automovilismo mundial.

La campaña permitió a los clientes participar mediante compras realizadas con sus tarjetas de crédito Sudameris Mastercard, acumulando oportunidades para acceder tanto a premios de merchandising oficial del McLaren Mastercard F1 Team como a las experiencias de viaje sorteadas.

La entrega de los vouchers se realizó durante la jornada inaugural de la activación en Distrito Perseverancia, donde los asistentes también pudieron disfrutar del simulador McLaren Mastercard F1 Team, una propuesta inspirada en la innovación, la tecnología y la emoción que caracterizan al equipo.

Con esta iniciativa, Sudameris y Mastercard continúan acercando a sus clientes experiencias diferenciales y beneficios exclusivos, fortaleciendo una propuesta de valor que trasciende los beneficios financieros.

Las personas interesadas en conocer más detalles acerca de la compaña McLaren Mastercard F1 Team pueden visitar la página web del Banco Sudameris o sus redes sociales del mismo. Allí podrán encontrar los pormenores de las bases y condiciones de la promoción.