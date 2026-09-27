Expo TSV mostrará cómo las nuevas tecnologías están transformando la seguridad pública para una sociedad más segura

¿Cómo pueden las nuevas tecnologías ayudar a prevenir delitos, mejorar la capacidad de respuesta, fortalecer las investigaciones y hacer más inteligentes nuestras ciudades? Esta será una de las principales preguntas que buscará responder la Expo TSV “Tecnologías Disruptivas para una sociedad más segura”, que se realizará el próximo 30 de setiembre en el Sheraton Asunción.

La actividad, organizada por TSV del Paraguay, reunirá a representantes de instituciones públicas, fuerzas de seguridad, organismos de investigación, empresas privadas, especialistas, aliados tecnológicos y referentes del sector, en un espacio pensado para conocer de manera concreta cómo se aplican hoy distintas herramientas tecnológicas a los desafíos de seguridad y gestión.

Más que una exposición de productos, la propuesta busca poner en conversación las tendencias que están transformando la seguridad pública y la gestión de ciudades y espacios inteligentes, a través de paneles, conversatorios, demostraciones y presentaciones de especialistas.

La Expo abordará cuatro ejes temáticos como la Seguridad Pública, Tecnología Forense, Smart City y Edificios y Casas Inteligentes. Durante la jornada estarán disponibles voceros, especialistas y referentes tecnológicos para entrevistas y consultas sobre las distintas soluciones y tendencias que serán presentadas.

El evento fue declarado de interés nacional por la Cámara de Diputados, por la importancia de los contenidos a ser desarrollados en la EXPO TSV 2026 – Tecnologías disruptivas para una sociedad más segura. La actividad reunirá a actores vinculados a la seguridad, la investigación, la tecnología y la transformación de ciudades e instituciones.