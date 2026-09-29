Empresariales
29 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Banco Atlas apoya la Expo Paraguay Brasil

Directivos de Atlas y la Cámara de Comercio Paraguay Brasil.
Directivos de Atlas y la Cámara de Comercio Paraguay Brasil.Gentileza

Banco Atlas vuelve a respaldar la 17ª edición de la Expo Paraguay Brasil, que se realizará del 11 al 13 de noviembre en Hernandarias, en un escenario de creciente intercambio comercial e inversiones entre ambos países.

Por ABC Color
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La alianza fue formalizada mediante la firma de un convenio entre la Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB) y Banco Atlas, con el objetivo de fortalecer la cooperación y seguir impulsando los negocios, el comercio y las inversiones entre Paraguay y Brasil.

En la edición el banco será presentador oficial de las conferencias. La 17ª edición de la Expo Paraguay Brasil se desarrollará del 11 al 13 de noviembre en el Espacio TASK del Parque Tecnológico Itaipú (PTI), en Hernandarias, Alto Paraná. Bajo el lema “Hagamos negocios juntos”, congregará a empresarios, inversores, emprendedores, compradores y representantes de los sectores público y privado.

Además, la entidad acompañará proyectos de inversión, infraestructura, capital operativo y servicios vinculados al intercambio comercial.