Britam recibió premios en la Gala de la Construcción

A lo largo de sus 46 años de trayectoria, la empresa ha participado en importantes proyectos de refrigeración, climatización y calidad de aire interior para salas limpias, desarrollando e implementando soluciones para hospitales, industrias, hoteles, centros comerciales y las obras más grandes del país.

Entre sus principales proyectos se encuentran la climatización del Hospital del Sur, una de las obras de mayor relevancia del país en materia de infraestructura hospitalaria y el primero en cumplir con las normas hospitalarias en calidad de aire, además de Shopping China CDE y PJC, oficinas del Gobierno, Jade Park y más.

Estos reconocimientos reafirman el compromiso de Britam de seguir creciendo, innovando y construyendo el futuro.